Võimalusteküllane rabarber

Algul aias hoopis ilu pärast

Rheum või rabarber on ilus taim üksikult muruplatsile ehk ringistutusse ilupõõsaste ümber istutamiseks. Et sellele taimele tema suured laiad lehed ilu annavad, siis lõigatakse õied kohe nende tekkimise järel ära. Sigitatakse juurte lõhkumise läbi ja seemendest, mis kewadel ehk sügisel otsekohe aida kangeste wäetatud ja sügavalt haritud sawimulla peenrasse külwatakse, kuhu mullale liiwa hulka on segatud. Suwel tuleb tihti lehmasõnniku wirtsaga kasta. Ilupõõsastiku ümber istutades tuleb neile 1 ½ arrsinat wahet jätta. Talwitseb ilma katmata. Kaswab warjulises paigas wäga mõnusaste. Kõige paremad sordid lehtede ilu poolest on Rheum Queen Victoria ja Emodii, mille lehekontsasi süiakse. Siis veel ­Rheum palmatum fl. Rubra läikiwa tumepunase õie-ripsmetega.

Ajatamisega saak natuke varasemaks

Kõige rohkem tarbime rabarberit mai keskpaigas, mil oma aia peenrailt muud eriti võtta pole. Ajatamisega saab saagi alguse aga paar nädalat varasemaks tuua. Praegu, mil rabarber just kasvama on hakanud, ongi õige aeg prooviks üks taim pealt kinni katta, nt kasti, augulise ämbri või kaartele laotatud kattelooriga. Enne katmist võib kasvu turgutuseks mulda segada nt mõne peotäie kanakaka graanuleid. Sellise katte all on taimel soojem kasvada ning hämaruses sirgunud lehevarred on õrnemad ja maitsvamad. Kui need katte alla enam ära ei mahu, ongi aeg see eemaldada. Lehevarsi hakake võtma paari kaupa. Taimele on kasulikum, kui keerate vart, kuni see koos „kannaga” lahti murdub. Kui varsi lõigata, võib rabarber kergemini mädaniku külge saada.