Teatritalu looja käivitab Filmi Vargamäe külastuskeskust

Võrumaal Mõniste lähedal filmiti mullu ja tunamullu suurfilmi „Tõde ja õigus”. Sealsed hooned ja rajatised ehitati algselt vaid filmi tarbeks, kuid kompleks sai omanäoline ja muutus nii koduseks, et filmitegijad otsustasid selle alles jätta. Nii saigi alguse Filmi Vargamäe külastuskeskus, teatasid keskusele alusepanijad.

Hiljuti otsiti keskusele tegevjuhti, kelleks valiti Ingrid Ulst. Ta on Põlvamaal Kanepi vallas asuva Alle-Saija Teatritalu asutaja ja juhatuse liige, näitleja ja lavastaja. Filmi Vargamäe külastuskeskusel on ka kaks juhatuse liiget. Keskuse haldamiseks on loodud MTÜ Filmi Vargamäe, mille juhatuse liikmed on Allfilmi juht ja linaloo „Tõde ja õigus” produtsent Ivo Felt ning hoonetealuste maade omanik Mart Erik.

„See otsing kõnetas mind. Peamine põhjus, miks otsustasin ennast Filmi Vargamäega siduda, oli soov oma kogemuste kaudu panustada keskuse käivitamisse. Mul on üsna pikaajaline kogemus kultuurisuunitlusega ühingu juhtimisel,” ütleb kultuuriedendaja Ingrid Ulst. „Olen loomult käivitaja. Olen hea administraator, samas ka kultuuriinimene. Olen pikemalt tegelenud teatriga ja mul on kokkupuude ka filmimaailmaga. Arvan, et kõik see kombinatsioonis töötab ideaalselt sellise keskuse juhtimise jaoks.”

Kultuurihing Ingrid Ulst on nii Põlvamaal asuva Alle-Saija Teatritalu eestvedaja kui nüüdsest ka Filmi Vargamäe külastuskeskuse tegevjuht. FOTO: Maarius Suviste

Elektrita külastuskeskus

Külastuskeskuses on hooned ja rajatised, mida kasutati filmi „Tõde ja õigus” võtetel. Koht on unikaalne, sest ühelt poolt on tegemist üsna autentse talumajapidamisega, nagu need 19. sajandil olid, teisalt aga kuulub kompleks filmimaailma. See tähendab, et keskuses saab näha ka seda, mis on kohapeal päriselt olemas ilma filmimaagiata – näiteks rajatised, mis muutusid n-ö valmishooneteks alles filmis, räägib Ulst.

Ala suurus on 12 hektarit, millest suure osa moodustavad põllud. Keskel asub Mäe Andrese talu nelja hoonega. Selle ümber saab näha teisigi filmist tuttavaid kohti: saunikute elamist, suurt kivi, väljamäe kuuskede raiumise kohta ja muidugi naabrimehe Oru Pearu taluhooneid.

Paigaldatakse ka infotahvlid, kust saab infot, milliseid olulisemaid stseene kusagil filmiti. Hoonetes saab näha filmivõtetel kasutatud rekvisiite.

Külastuskeskuses saab ringi käia omal käel, ettetellimisel saab broneerida giidiga ekskursioone ja grupikülastusi. Ulst ütleb, et kuna keskuse käivitamine ja edasine majandamine on ressursimahukas ettevõtmine, hakkab keskus toimima nagu muuseum, seega sissepääsuks tuleb osta pilet.

Füüsilise keskkonna juurde on plaanis luua mobiilirakendus, mis võimaldaks mõnes võttekohas näha filmist väljajäänud stseene, mis seotud konkreetse kohaga. „See rakendus kindlasti keskuse avamiseks valmis ei saa, kuid loodame selle kasutusse võtta veel sel külastushooajal,” lausub tegevjuht Ingrid Ulst.