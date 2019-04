Kes kaevab riigimaale aiamaa, kes ehitab elumaja

Eestis on väga palju maaüksusi, mida pole omal ajal soovitud erastada ega tagastada. Valdavalt tulevad sellised maaüksused riigivarana Maa-ameti haldamisele ja neile tuleb leida õiguspärane kasutusviis või müüa eraomandisse. Kuni maa ei ole müüdud, on tegemist riigivaraga, mida seadus luba küsimata kasutada ei lase. Ei ettevõttel ega eraisikul.

Maa-ameti riigimaa haldamise osakonna juhataja Tiina Vooro räägib, et sageli on aja jooksul asutud sellist maad kasutama väga erineval viisil: on kasutatud põllumajanduslikult, rajatud aiamaid, kasvuhooneid, aiamaju, varjualuseid, puuriitu, ladustatud heina- ja silopalle, ehitus- ja muid materjale ning pahatihti ka igasuguseid jäätmeid.

„Tavaliselt toimub selline riigimaa kasutamine ilma kelleltki luba küsimata,” nendib Vooro. „Või on kunagi omavalitsuselt küsitud, aga pole säilinud ühtegi kirjalikku jälge, kas omavalitsus on andnud maa kasutamiseks loa ja kas selline lubamine on olnud õiguspärane.”

Kõige sagedamini esineb põllumaade omavolilist kasutamist ja seda võrdselt nii eraisikute kui ka ettevõtete poolt. Mõnel juhul on aastaid tagasi kasutaja isegi vallalt tõi maavalitsuselt luba küsinud, aga kirjalikku nõusolekut ei ole antud või pole dokumente selle kohta alles. „Isegi kui maa kasutamiseks on olnud kirjalik kokkulepe, siis enamasti on kokkulepitud tähtaeg ammu möödas, aga põllumaad kasutatakse 5, 10 kuni isegi 20 aastat omavoliliselt edasi,” räägib Vooro.

Väga levinud on maa-asulate lähedal vabale maale tekkinud aiamaad, grillimis- ja istumiskohad. Sageli on seal olnud nõukogude ajal mõned kohaliku majandi või valla poolt lubatud aiamaad ja aiamajad, mida on omaalgatuslikult laiendatud või lausa eluruumideks ümber tehtud.

„Selliste isetekkinud suvila-alade kasutajad põhjendavad tavaliselt maa hõivamist nii: aga seal on ju alati aiamaad olnud,” toob näiteks Vooro.

Labidakuuri asemel elumaja

Kõige värvikamana meenutab Vooro kümmekond aastat tagasi juhtunut, kus ühele endisele turbakaevandamise alale oli rajatud üle 10 hektari suurune marjakasvatus ja ehitatud mitu uut suurt palkmaja. Selgus, et kunagine turbatootja oli lubanud inimesel läbikaevatud alale mõned marjapõõsad istutada, kuigi sel ettevõttel endal oli maa kasutuslepingu tähtaeg juba ammu möödas ja puudus õigus anda kellelegi kolmandale luba maad kasutada.

Marjakasvataja oli väidetavalt küsinud luba teha rehade ja labidate hoidmiseks väike varjualune, aga tegelikult oli ehitatud ligi 200ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga korralikud hooned, kus maakasutaja ise sees elas.

Õnneks lahenes toona olukord nii, et maakasutaja sai enampakkumise kaudu õiguse majadealune maa ära osta ja marjakasvatuse maale rendileping sõlmida.

„Selliste juhtumite avastamisel suhtleme maa hõivajaga ja palume tal endale kuuluva riigimaalt ära viia,” ütleb Vooro. „Vajadusel lepime kokku, mis tähtajaks maakasutaja jõuab oma esemed, materjalid, põllu- või aiasaadused, taimed-istikud või siis ebaseaduslikud ehitised likvideerida.”