Tammest aiapost kestab aastakümneid

Tammest post pannakse maasse toorelt, kui see on veel n-ö plastilisem, kuivades muutub ka tamm mõnevõrra hapramaks. Kui puu loomulik kapillaarsus on altpoolt üles, siis aiapostil tehakse maasse minev teravik vastassuunas, et see endasse vett ei tõmbaks – jällegi vanade meistrite tarkus.

Meil on siin paene maa, kus mullakiht võib mõnikord olla vaid 10 sentimeetri paksune, kohati on posti maasse taguda väga raske. Oleme avastanud kiirema ja vähem vaevarikka lahenduse: kopa otsas on piik, mis paekihti purustab. Seejärel istutame posti auku ja kopp vajutab selle maa sisse. Kasutatakse ka maapuuri,” kirjeldab Talvist.

Arvamusele, et tammest millegi muu tegemine võiks ju rohkem raha sisse tuua, vastab ta, et kui on jämedam tamm, siis ega seda keegi postiks teegi, aga kuni 20sentimeetristest puudest on poste igati mõistlik teha. Enamik raiutud tammedest läheb tänapäeval küttesse ja keegi sellest midagi tegema ei vaevu.