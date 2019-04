Tuhala kullakaevajad toodavad maheväetist

Maheväetist müüakse Soome

Taimeramm on üks väheseid Soomes ja Eestis tunnustatud maheväetisi. Väetis on kantud Soome maheregistrisse ja tootele on Soome Toiduametis analüüsid tehtud. „Soome turule saamine võttis aega poolteist aastat, kuid nüüd oleme registris ja see on juba kõva sõna. Millegipärast Eestis tehtud analüüse ei võeta nii tõsiselt kui Soome omi. Rõõmu teeb, et Soome suuruselt teine mahetootja kasvatab kurke-tomateid suuresti meie toodangu peal,” sõnab Saadve. Välisturgudest on sihikul veel Rootsi, Türgi, võib-olla ka Araabia Ühendemiraadid. Lähiajal avab Tuhala Bio uued farmid Raplas ja Lätis.

Taimeramm on müügil suurtes aianduskeskustes, nagu Hansaplant, Gardest, samuti mõnes ehituspoes. Toodangut müüakse ka mahepõllumeestele, kelle elu vihmaussikomposti kasutamine hulga kergemaks teeb. „Praegu viib põllumees põllule 35–45 tonni sõnnikut hektari kohta. See on vajalik, et põllul üldse midagi toimuks. Meie saame ühest tonnist veisesõnnikust 600 kilo vermikomposti ja hektarile läheb seda maksimaalselt neli tonni,” räägib Saadve.

Õpilased huvituvad mahekasvatusest

Räpina Aianduskoolis katsetatakse Taimerammuga taimede kasvatamist ning aianduse juhtõpetaja Anu Käär ütleb, et tulevastel aiapidajatel on suur huvi looduslike kasvatamisviiside vastu.

„Lausa nii, et kui me räägime mineraalväetistest, siis nad kohe uurivad, et mis oleks nende looduslik alternatiiv,” ütleb Käär.

Praegu on aianduskoolis pooleli katse salati ja rukola kasvatamisega. Osa taimi said mineraalväetist, osa Taimerammu. Käär räägib, et mineraalväetist saanud taimed kasvasid küll jõudsamalt, kuid kuna katse toimus tehislikes oludes, jäi saamata see kasu, mida vermikompost annab mullastikule.

„Looduslikus keskkonnas rikastab vihmaussikompost kogu mulla ökosüsteemi, mineraalväetise kasutamine aga sellist efekti ei anna. Meil on hea meel, et Eestis leidub tootjaid, kes mõtlevad ka loodusliku väetamise peale. See valik on siiani olnud üsna kesine,” sõnab ta.