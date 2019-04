Niinepuu lambaid kiskjad ei murra

Päris tõsi see siiski pole. Kui kõige esimesel aastal võõrutatud talled esimest päeva omaette karjamaale läksid, siis esimesel ööl viis keegi kaks talle minema. Järgmisel päeval toodi karjamaale talledele seltsiks valvekoer. Too haukus terve öö, aga sellest hetkest pererahvas kiskjakahju kandnud enam pole.

Et šaakalid seal kandis ikkagi elavad, kuulevad lambamaja pidavad Anu Tiitsaar ja Ivo Uutar iga päev, mõned korrad on pererahvas neid ka näinud.

„Kohe lambaid võttes arvestasime, et ümberringi on elusloodus, palju šaakaleid, samuti on nähtud siin ilveseid, hunte ja karugi,” ütleb Anu. „Me ei jaga vaadet, et kiskjad tuleks hävitada, et meie siin oma lammastega toimetada saaksime. Oleme nende keskkonnas ja peame suutma oma loomi ise kaitsta.”

Põhjalikult uuriti eri võimalusi ja leiti, et kõige efektiivsem viis lambaid kaitsta on võtta karjavalvekoer.

„Igasugune aed, kui tahes korralik see ehitada, ei pruugi aidata, sest kiskjal on aega seda uurida. Ta on väga motiveeritud, teispool aeda on ju söök. Karjavalvekoer on aga see, kes alati tuleb kiskjale vastu ja on väga efektiivne,” räägib Anu.

Neil on küll välja ehitatud nõuetekohased kiskjakindlad elektrikarjusega aiad, kuid Ivo sõnutsi võtavad nad aeda pigem kui vahendit, et lambad minema ei läheks. Kui aed on korralik, on ka karjavalvekoeral ohu korral piisavalt aega reageerida.

„Kiskja käib ja patrullib ümber aia ja alati ta lõpuks leiab võimaluse. Küll on maapinnal mingi lohuke, kust sisse pressida või kraabivad ise selle lohu, aga lõpuks nad sisse saavad,” teab Anu. „Kui koer kuuleb mingit krabinat, siis läheb sinna vastu. Kiskja ei riski kunagi sellega, et tuleb aeda sisse ja hakkab koeraga võitlema, sest kui kiskja viga saaks, ei suudaks ta jahti pidada ja see on talle surmaotsus.”

Kui palju nende koerad iga päev tööd peavad tegema, pererahvas ei teagi, nemad näevad seda, et kari tuleb alati tervelt tagasi. Kohalikud jahimehed on rääkinud, et pererahva lammaste karjamaa ümber on sissetrambitud rajad, ilmselt šaakalid käivad pidevalt piiramas ja sissepääsuvõimalust otsimas, aga ükski loom kadunud pole.

Jääkarukoerad

Praegu on talus lambaid kaitsmas neli suurt Maremma-Abruzzo karjavalvekoera, kes meenutavad jääkaru – üleni valged, vaid ninaots must. Lisaks sebivad Maa Elu külaskäigu ajal tallede vahel jaanuari lõpus sündinud kaheksa kutsikat – neli poissi ja neli tüdrukut.

