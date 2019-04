Aianõu: kas kaevata või mitte?

Kindlasti on kõik pööranud ümber mõne vana lauajupi, mis on kuhugi vedelema jäänud ja näinud, mis on juhtunud selle all - umbrohi on kadunud, muld on sõmer ja täis elu. Mulla kaevamine pöörab pahupidi kõik selle õrna ökosüsteemi, mida hakkavad hävitama linnud, paljas muld erodeerub kiiresti vihma ja päikse mõjul. Kui aga muld on kaetud - nagu looduses - siis see loob soodsad tingimused vihmaussidele, putukatele ja bakteritele.