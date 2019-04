Elektrilevi: kevadtööd liinide lähedal võivad põhjustada paksu pahandust

„Selle aasta esimese kolme kuu jooksul on Elektrilevi võrgus esinenud 17 riket seoses puude langetamisega liinidele ja 14 riket seoses kaevetöödega. Kokku on nende sündmustega tekitatud elektrikatkestusi rohkem kui 2000 kliendile,“ ütles Elektrilevi võrguvarade üksuse juht Taavi Janno pressiteate vahendusel. Ta lisas, et tegelikult on võrreldes eelmise aasta sama ajaga liinilõhkumisi olnud õnneks oluliselt vähem.