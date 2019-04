Soomaa ettevõtjad laiendavad repertuaari

On neid, kes leiavad, et meil hoolitakse sitikatest ja seentest rohkem kui inimestest, aga loodusturismikorraldajad on varjamatult selle poolt, et mingi osa loodusest peabki võimalikult puutumatuna püsima. Suhtlen väga palju välismaiste kolleegidega, olen igasuguste võrgustike liige ja sellest on nii meil kui mujal valdavalt aru saadud.”

Suurvesi on küll iga-aastane nähtus, aga ikka on neid, kes pole siin käinud, ja neid, kes tulevad mitmendat korda.

Looduskaitseala külaliste käitumine on enamasti hooliv. „Suurem jama on ehk linnalähedastes puhkealades. Meie oleme suhteliselt kaugel ja siia pole mõtet läbustama tulla, terve rannik on puhkekohti täis. Lisaks tulevad meil sääsed juba mais välja, neid on palju ja see tähendab, et siiatulekuks peab päris korralik motivatsioon olema,” usub Ruu­kel.

Arenguruumi on muidugi Soomaalgi. Ilma autota on kohale jõuda ülikeeruline, ühiskondlikku transporti sisuliselt pole. „Igasuguseid nõupidamisi on sel teemal pidevalt kokku kutsutud, aga sinna see jääb. Pärnu hotellidest veame inimesi kohale oma bussiga, see on normaalne, aga arvan, et päris paljud jätavadki Soomaal käimata, sest ilma isikliku autota nad siia lihtsalt ei pääse. Toitlustus on piirkonnas samuti üsna minimaalne.”

Veel leiab Ruukel, et Soomaa on küll omapärane, aga rahulikku elulaadi ja loodust armastavale inimesele sobiv elupaik. Rahvuspargi territooriumil elab praegu umbes 70 inimest, on väiksemaid põllupidajaid, on metsandusega tegelejaid, veisekasvatajaid, teisi väikeettevõtjaid ning riigitöötajaidki. Müügis on nii mõnigi tühjalt seisev maja.

„Arvan, et kellelgi poleks midagi selle vastu, kui siia elanikke juurde tuleks. Mingit superarengut ei teki siin nagunii, tegu on tüüpilise ääremaaga. Loodusele kahjulikku ülerahvastatust ei ole siin nii või teisiti,” on mees veendunud.