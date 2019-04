Värsket rapuntslit saab varakevadest hilissügiseni

Põldkännakusalat oli Euroopa talupoegade toit seni, kuni Louis XIV kuninglik aednik de la Quintine seda ka aadlile tutvustas. Meie toidupoodide köögiviljaletil võime seda kohata lamba-, harvem põldsalati nime all. Lambasalati nimi on tulnud sellest, et taime esimeste lehtede ilmumine langeb kevadel lammaste poegimisega samasse aega.

Põldkännak (Valerianella locusta) on 12–30 cm kõrguse varrega ühe- või kaheaastane rohttaim palderjaniliste sugukonnast. Põldkännak kasvab metsikuna Euroopas, Põhja-Aafrikas ja Lääne-Aasias. Seda kultiveeritakse, aga kasvab ka umbrohuna. Põhja-Ameerikas on seda samuti hakatud kasvatama, lisaks on taim metsistunud ja naturaliseerunud ida- ja läänerannikul.

Kännaku õied on valged, õitseb mais ja juunis. Looduses kasvab meil harva, peamiselt läänesaartel. Kasvatatakse maitse- ja salatitaimena enamikus Lääne-Euroopa maades. Euroopas on seda hakatud viljelema ka katmikaladel, kus annab lehesaaki aasta ringi. Aretatud on mitmeid sorte ja seemet liigub ka Eesti kauplustes.

Agrotehnikast

Rapuntsel on vähenõudlik nii mulla (sobivam pH 6–7), valguse kui ka soojuse suhtes. Kuna taimed kasvavad rahuldavalt ka jaheda ilmaga (4–8 kraadi), sobib põldkännak hästi just kevadel ja sügisel, et saada tervislikku rohelist.

Sügiseseks tarvitamiseks tuleb teha külv juuni lõpus või juuli algul, saaki saab alates oktoobrist, pehmel lumevaesel talvel veel detsembriski. Põldkännakut saab talvel ka toas kasvatada.

Kui seemned külvata augusti lõpul, tuleb taimed külmade tulekul katta puulehtede ja kuuseokstega. Saaki saab aprillis. Külvata võib ka aprillis, saaki saab juunis. Varakevadel on kaval istikud ette kasvatada, külvake seeme märtsi teisel poolel või aprilli algul.

Idanemiseks on vaja 15–20 kraadi soojust, tõusmed ilmuvad 8–12 päeva pärast. Kasvutingimuste suhtes pole taim nõudlik, aga eelistab huumusrikast savimulda. Paljundatakse seemnetega. Idanevus säilib 3–4 aastat.

Külvake ritta 2 cm sügavusele, reavahe 15–20 cm, taimed harvendage, jätke vahet 3–4 cm. Võib teha ka hajuskülvi, ühele ruutmeetrile külvake 1,5–2 g seemneid. Tõusmed tärkavad 8–12 päevaga. Külvist saagini kulub avamaal 70 päeva, seda on tunduvalt enam kui paljudel teistel salatitel. Lehti saab hakata noppima 50–60 päeva pärast tärkamist.

Suvel kuumaga kasvab halvasti, sest on pikapäevataim, mistõttu puhkeb soojade ilmade saabudes õide.

Saagi koristamiseks lõigake leherosetid terava noaga otse maapinna kohalt maha, juured jätke mulda. Kui soovite saada lambasalatit sügisel, tehke uus külv juuni lõpul või juuli algul, septembrist on siis jälle peenralt värsket rohelist võtta. Vanad taimed on mõrkja maitsega ega kõlba toiduks.

Kännak toidutaimena