Toataimed on tõhusad õhupuhastajad

Tubane õhk on mõnes piirkonnas välisõhust kuni tosin korda reostunum, selle kvaliteeti mõjutavad värvainetest, värnitsatest, liimainetest, mööblist, riietest, lahustitest, ehitusmaterjalidest ja isegi kraaniveest pärit kemikaalid. Need materjalid paiskavad õhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid (ingl VOC, volatile organic compound), mis, nagu teadlased on näidanud, tekitavad haigusi.

Tõrjuvad ka stressi

Paljud toataimed suudavad vähendada mürgiste ja ebasoovitavate gaaside sisaldust toaõhus. Toataimed mitte ainult näevad kenad välja ja lõhnavad hästi, vaid võivad lausa elu päästa, väidavad teadlased.

Uurimus näitab, et dekoratiivtaimed võivad vähendada stressi ning parandada kehva tervist ja tööjõudlust, kuna need neelavad endasse kahjulikku toaõhureostust, vahendab Daily Telegraph.

Nüüd on USA aianduseksperdid kontrollinud paljusid dekoratiivseid toataimi, et selgitada välja, mil määral need suudavad toaõhust kahjulikke ühendeid eraldada. Uurijad on kindlaks teinud viis n-ö väetaime, mis tuleks panna igasse kontorisse õhku puhastama. Nende hulka kuuluvad harilik luuderohi, vahalill ja sõnajalad.

NASA soovitus on kasutada 100 m² suurusega majapidamises 10–15 keskmise suurusega rohelist toataime.

Georgia ülikooli professor Stanley Kays ütleb, et mõned toataimed suudavad VOC-ühendeid õhust väga tõhusalt eraldada ja parandada mitte ainult füüsilist tervist, vaid ka heaolu. Uurimisrühm katsetas 28 levinud dekoratiivtaime võimet lenduvaid saasteaineid toaõhust eraldada. Liikidest, millega katseid tehti, osutusid õhureostuse kõrvaldamisel efektiivsemaks hõbe-udutolmik (Hemigraphis alternata), harilik luuderohi (Hedera helix), harilik vahalill (Hoya carnosa) ja tihe aspar (Asparagus densiflorus). Teistest proovile pandud taimedest peajagu tõhusam oli purpur-tradeskantsia (Tradescantia pallida).

Ühendriikide kosmoseuuringute keskuses NASA uuriti rohkem kui 25 aasta jooksul levinud toataimede mõju ruumide mikrokliimale. NASA soovitus on kasutada 100 m² suurusega majapidamises 10–15 keskmise suurusega rohelist toataime.

Üksainus täiskasvanud rohtliilia vähendab mürkainesisaldust õhus kuue tunniga poole võrra ja ööpäevas 85 protsenti. Inimesele, kellel on probleeme kipitava kurguga, soovitatakse tuppa panna 8–15 rohtliiliat, et õhk püsiks puhas. Rohtliiliad on kasulikud ka suitsetajate elutoas ja köögis. Samuti aitab rohtliilia liiklustolmu ja ahjust tuleva suitsu vastu.

Teistest õhku puhastavatest lilledest on tuntud veel havisabad (Sansevieria) ja filodendronid (Philodendron).

Luuderohtu peetakse nii heaks õhupuhastajaks ja pühaks taimeks, aga ka õnnetust toovaks toalilleks.

Lõhnavat pelargooni (Pe­largonium graveolens) nimetatakse Rootsis dr Westerlundi lilleks. Doktor avastas pelargooni ergutava mõju haigetele, mistõttu kasvatas mees neid oma haiglas igal aknalaual.

Tääkliilia (Yucca) aitab õhust filtreerida formaliini, bensiini ja triklooretüleeni.

Õhku puhastavad veel banaan, bambus, gerbera, kiirjas sõrmlehik, lõhnav ja dereema draakonipuu, tõlvlehik, krüsanteem, laose datlipalm, kummipuu, mägipalm ja bensoe-viigipuu.

Magamistuppa õige taim

Enamik toataimi tarvitab öösel õhuhapnikku ja eritab süsihappegaasi nagu inimenegi. Päeval toimivad toataimed vastupidi. Öösel võib õhk magamistoas inimeste ja taimede hingamise tagajärjel muutuda umbseks ja raskeks, seepärast on vaja tuba enne magamaminekut tuulutada.

Osa taimi käitub aga ööselgi inimesele soodsalt, tarvitades süsihappegaasi ja hingates välja hapnikku. Uuritud toataimedest osutusid sellisteks öisteks hapnikutoojateks kaktused, eriti lülikaktused, havisaba, õitsvad bromeelialised (ananassi sugulased) ja orhideed (käpalised).

Tubakasuitsu vastu