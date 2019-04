Pritsitavate mürkide koostoime on arvatust ohtlikum

Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli dotsent Eve Veromann seletab, et uurimus tehti Ghendi ülikooli laboris spetsiaalsetes kon­trollitud keskkonnaga tingimustes. Eesmärk oli teha kindlaks, kuidas mõjuvad putukamürgi tia­k­lopriid (kuulub neonikotinoidide hulka) väikesed doosid koos seentevastaste mürkidega (fungitsiid tebukonasool) kasulikele kiletiivalistele parasitoididele.

Nimelt keelustati hiljuti Euroopa Liidus kolme neonikotinoidi (imidaklopriid, klotianidiin ja tiametoksaam) tarvitamine, seega on tõenäoline, et tiaklopriini kasutamine suureneb veelgi.

Katse tehti spetsiaalses kambris, kuhu paigutati putukad ja kuhu pritsiti pestitsiide kindlas vahekorras ja koguses. Katses oli mudelobjektiks parasitoid Aphelinus abdominalis, see on laialdaselt levinud liik, kelle abil ka katmikaladel edukalt lehetäisid tõrjutakse.

Varem ei ole taimekaitsevahendite riskianalüüsis, kus uurimisobjektiks on parasitoidid, uuritud putukamürkide ja taimehaiguste tõrjevahendite koosmõju, ehkki taimekasvatajad kogu Euroopas, sealhulgas Eestis, kasutavad neid paagisegudes sageli koos.

Meile on kogu aeg räägitud, et õige kasutamise korral on taimekaitsemürgid ohutud. Teie uurimus aga näitas, et siin pole mõju mitte 1+1=2, vaid rohkem.

Analüüsi tulemustes tõsteti esile fakti, et neonikotinoidi toksiline mõju suurenes sünergiliselt koosmõjus fungitsiidiga. Mõju võimendus rohkem kui kahe mürgi summa, seega 1+1 ei olnud 2, vaid mitu korda suurem.

Uurimuses ilmnes ka tiak­lopriidi väga väikeste dooside ülimalt toksiline sünergiline koosmõju parasitoidi populatsioonile, kui tiaklopriidi kasutati koos tebukonasooliga. Katses kasutatud dooside kontsentratsioonid olid samad, millega parasitoidid võivad põllul kokku puutuda.

Kas koostoime on ohtlik loodusele, saagile või põldu pritsivale töömehele?

Koostoime on ohtlik loodusele. Uurimus näitas, et paagisegude kasutamine on ülimalt ohtlik kasulikele putukatele, kes võiksid taimekasvatajale palju kasu tuua, hoides kahjurite arvukuse allpool tõrjekriteeriumit.

Samuti ei tohi alahinnata põllumajandusmürkide kahjulikku mõju inimesele, sest sageli jäävad mürgijäägid ka lõpptoodetesse, mida me iga päev tarvitame. Põllul või aias töötav inimene peaks kasutama kaitseriietust ja -vahendeid, sest putuka- ja seenemürgid on talle samuti ohtlikud. Näiteks on leitud, et mõned seenemürgid suudavad muuta geeniekspressiooni sarnaseks autismi ja Alzheimeri tõbe põdevate patsientide omaga.

Tihti on mõni suure põllu ääres elav inimene kurtnud, et pärast pritsimist on halb olla, aga talle seletatakse, et see ei saa olla tingitud pritsimisest, sest kasutati ohutus koguses mürke. Kas nüüd võib arvata, et tegelikult on sel inimesel ehk ikkagi õigus?

Mina küll ei julgeks öelda, et halb enesetunne ei ole tingitud taimekaitsevahenditest, sest inimesed on erineva tundlikkuse ja allergilisusega. Kindlasti ei tohiks väikeseid lapsi ega lemmikloomi õue lubada ajal, kui maja kõrval põllul tehakse taimekaitsetöid.

Mis uurimistulemustest edasi saab?