Uued tehnoloogiad jõuavad ka põllule

Arengu ebavõrdsusest saab ilmeka pildi, kui vaadata, et ELi ja USA rahvastik moodustab maakera elanikkonnast vaid 11 protsenti, kuid toodab ligi poole SKPst. Põllumajandus moodustab arenenud riikides aga vaid 2–3 protsenti SKPst, seega ollakse võimelised jätkuvalt seda doteerima ja toidujulgeoleku nimel muu majanduse arvelt kinni maksma vähem efektiivset tootmist või ka lihtsalt tootmiseks valmisolekut.

Maakera elanikkonnast moodustavad arenenud maade elanikud üksnes ligikaudu 20 protsenti. Ülejäänud peavad vaatama, kuidas iga päev kuidagi kõhu täis saaks. Nendest omakorda 800 miljonit ehk iga üheksas inimene on näljahädas. ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) loodab, et näljast saadakse lahti aastaks 2030. Euroopas on seis parem, kuigi S&D fraktsioon Euroopa Parlamendis on kutsunud üles looma Euroopa lastegarantiid, kuna nende väitel elab iga neljas laps Euroopas vaesusriskis.

Euroopas on protsentuaalselt kõige enam mahepindu Austrias. Eesti on selle alusel teisel kohal, ligikaudu 24 protsenti põllumajandusmaast. Suurema osa sellest moodustavad rohumaad. Mahedaid põllukultuure on meil 45 000 hektarit, mis on külvipinnast ligikaudu kümnendik. Eestis on põllumaa hind veel suhteliselt odav, lisaks on meil võsastunud kasutuseta endisi põllumaid ligikaudu 200 000 hektarit. Euroopas tervikuna on mahekultuure 2,9 ja ELis 7,2 protsenti.

Kui vaadata tervet maailma, siis planeedil on maismaad 29 protsenti ehk 149 miljonit km2. Sellest põllumajandusele sobivat pinda ligikaudu 51 miljonit ruutkilomeetrit, mille hulgas põldudeks sobivat vaid 11 miljonit km2. Sellel alal toodetakse aga 80 protsenti taimekasvatustoodangust. Kui arvestada, et GMO-kultuurid kasvavad praegu kokku 2 miljonil km2, siis teeb see kokku 18 protsenti kõigist maakera põldudest.

Kuna mahekultuure kasvatatakse mitte ainult põllul, siis sertifitseeritud mahepind 0,7 miljonit km2 moodustab 1,4 protsenti kogu põllumajandusmaast. Sinna võib arvestada ka alad arengumaades, kus lihtsalt vaesuse tõttu on põllupidamise tase väga madal. Näiteks Kesk-Aafrika vabariigis tuleb vaid 0,3 kg väetist hektari külvipinna kohta. See tähendab, et enamik kultuuridest kasvatatakse seal looduslikul foonil mullavarude arvel ja vaid marginaalne osa saab veidi väetist.

Täppisviljelusest

Lisaks biotehnoloogilistele võtetele ja maheviljelusele toimuvad taimekasvatuses paralleelselt muud protsessid. Näiteks minimeeritud mullaharimine ja otsekülv. Traditsiooniline künnipõhine mullaharimine on maailmas levinud, kuid arenenud maades haritakse ligikaudu pool põldudest minimeeritult või otsekülvi meetoditega.

Viimastel aastakümnetel on tänu GPS-tehnoloogiale levinud täppisviljelus, kus masina tööd põllul juhib automaatika, mõne sentimeetri täpsusega. Kui autod juba tänaval ise hakkama saavad, siis pole kaugel aeg, kui masinad põllul sedasama teevad. Robotiseeritud maaviljeluse hea näide on Inglismaal kaks hooaega kestnud projekt „Käed-vaba-hektar” (hands free hectar), millega Eesti põllumehed tutvusid 2017. aasta suvel.

Muidugi peab tehnoloogia rakendamisel arvestama energia- ja süsinikujalajäljega. On kokku arvutatud, et tänu biotehnoloogilistele kultuuridele paisatakse aastas atmosfääri vähem süsihappegaasi, mis on võrreldav kogusega, mida tekitab 12,4 miljonit autot. Kliimamuutuste vähendamiseks peavad kulutused põllul olema efektiivsed, et me ei raiskaks energiat rohkem, kui toodame. Eesmärk – vähemaga enam – kehtib kõigi uuenduste kohta.

Põllumajandusliku tootmise efektiivsus tervikuna on stabiilselt kasvanud, praegu toodetakse põldudel kolm korda enam kui 1960. aastal. Kuigi maakera elanikkond on suurenenud kolmelt miljardilt 7,5 miljardile, toodetakse inimese kohta toitu enam ja nälja all kannatajate arv tasapisi väheneb.

Samuti on toidu maksumus vaid pool sellest, mis oli 60 aastat tagasi. Kui vaadata taimekasvatuse efektiivsuse tõusu põllumeeste juures, siis üks tootja toitis aastal 1960 ära 25 inimest, nüüd saab ühe põllumehe toodetust kõhu täis 155 sööjat. Üks hektar toitis 1960. aastal ära 2,3 inimest, nüüd peab toitma 5,6 inimest.

Kindlasti ei peaks erinevaid arenguprotsesse üksteisele vastandama – mida efektiivsemalt suudame tavapõldudel majandada, seda enam jääb ruumi metsikule loodusele ja maheviljelusele.

Kultuuride ja maheviljeluse pinnad. FOTO: FOTO: Www.isaaaa.org