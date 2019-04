Nova on vana hea Niva uus tulemine

Lihtne ja töökas kombain

Nova pärineb niisiis Venemaalt Rostselmaši kombaini- ja traktoritehasest, mille tehnika esindaja siinmail on OÜ Flint Kaubandus. Ettevõtte juhataja Jaan Sihv lootis esimese Nova saada Maarjamaale juba tänavuse Maamessi ajaks, aga kuna suuresti sõltub see transpordi kiirusest tänapäeval erakätes oleval Venemaa raudteel, siis kujunes nii, et vastne masin jõuab siiamaile siiski alles maikuus. Küll aga lubab Sihv, et kui veel maikuus tellimus esitada, siis saab käesoleva aasta koristushooajaks kombaini Kubanimaalt kätte.

Nova juures on kasutusel kõik hea, mis Nivalt üle võtta andis, ehk siis ennekõike separeerimissüsteem. Võimsuse poolest on kombain Nivast vägevam, terade puhastussüsteem on üle võetud mõnevõrra suuremalt Rostselmaši kombainilt Vector ja eks tegelikult on kõik sõlmed omajagu ajakohasemad, kui Nival eales olla said – heedril on kiirkinnitus, selle vedamiseks on eraldi haagis, lõikesüsteem pärineb Saksa firmalt S­chumacher, vilja mahalaadimine on senisest märksa mugavam, standardvarustuses on põhupurusti.