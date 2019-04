Eesti kui piimariik laiendab maailmas haaret

„Sada protsenti toidust tuleb põllumajandusest, kalandusest ja osaliselt ka metsast. Ega meil selle tööga keegi teine ei tegele,” lausus kantsler ja lisas, et käesolevgi üritus kuulub koos suvise avatud talude päevaga sellesse seeriasse, millega põllumajandus n-ö pildile saada.

Piimatootmises viiendad

Põllumajandussektor oli eelmisel aastal tööandjaks ligi 22 000 inimesele, kuid see arv kahaneb. Veel 2013. aastal oli hõivatuid ligemale 26 500. Samas tasub märkida, et senini vähenenud 15–24aastaste töötajate hulk on taas tõusuteel.