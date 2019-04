Raie mõisapargis nõuab luba ja kooskõlastust

Muinsuskaitseameti Valgamaa nõunik Margis Sein tutvus hiljuti Otepää vallas Keeni mõisa pargis tehtud raiega.

Tema sõnul tuleb vanades parkides raiesse alati suhtuda suure ettevaatlikkusega. Lisaks puude seisukorrale tuleb lähtuda pargi ruumilisest ülesehitusest ning vaadetest pargist välja ja vastupidi. Muinsuskaitseameti teatel nõuab parkide korrastamine mahukat eeltööd, et kavandatud kasu asemel pargile kui mälestisele kahju ei tekitataks.

Keeni mõisa pargis on aga ameti esindaja sõnul raiega tekitatud kahju, mida oleks saanud muinsuskaitseameti spetsialistidega konsulteerides ära hoida. Nagu Keenis nõunikule selgus, on tehtud raiega avatud puuvõrade alused ning rikutud üldist ruumilist ülesehitust maastikupargi osas, eelkõige äärealadel. Omavolilise raiega on tekitatud olukord, kus jääb teadmata, kas raiutud puid oleks saanud säilitada vaadete suunamiseks ja ajaloolise pargi ruumilise ülesehituse taastamiseks, teatas amet.

Omavoliline raie

Muinsuskaitseameti kinnitusel oli tegevus Keeni mõisa pargis nendega kooskõlastamata ja puudus ka luba teha raiet. Amet on Otepää vallavalitsuselt küsinud selgitust omavolilise raie kohta. Peale selle tuleb vallal anda ülevaade edasistest plaanidest ja tegevusest pargi hooldamisel, sealhulgas taas tekkiva võsa eemaldamiseks.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg ütles, et Keeni pargis koristati tormimurdu ja raiuti vähesel määral võsa. „Teostaja ei olnud teadlik, et see töö vajab muinsuskaitse kooskõlastust,” lausus ta. „Tegu oli sisuliselt pelgalt koristustööga, mis tuleb nüüd tagantjärele kooskõlastada muinsuskaitses. Isiklikult kodanikuna arvan, et tegu on siiski natuke ka ülereageerimisega bürokraatide poolt, ilma et selleks olulist ja sisulist põhjust oleks.”

Keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskasutuse spetsialist Maret Voolaid ütleb, et Keeni mõisa pargis tehtud raie osas, mis hõlmab katastriüksust Keeni park, ei ole keskkonnaametilt kui kaitsealuse pargi valitsejalt puittaimestiku raieks nõusolekut küsitud. „Samuti ei ole keegi Otepää valla ametnikest ega ka töö teostajaist keskkonnaametiga ei enne ega pärast raiet suhelnud,” ütles Voolaid 21. märtsil. Ta lisas, et keskkonnaamet kavandab paikvaatlust, et hinnata tehtu mõju kaitsealuse pargi väärtustele.

Keskkonnaameti esindaja kinnitas, et Keeni mõisa pargi hooldustöö osas on ameti poole varem pöördunud pargi alale jäävate erakinnistute omanikud. Nende kinnistute territooriumile jäävaks hooldustööks on antud nõusolekuid.

Näiteks lubati eemaldada kuivanud, haiged, vanade puude võradesse kasvanud puud. Samuti eemaldada võsa ja korrastada kinnistute ulatuses Keeni oja kalda­ala. Hooldus tehti 2015. aastal koostatud Keeni mõisa pargi heakorrastamise projekti järgi. Enne nõusoleku väljastamist tegi keskkonnaamet koos töö teostajaga paikvaatluse. Hiljuti väljastas amet nõusoleku pargi territooriumile jääva murtud ladvaga hariliku vahtra eemaldamiseks ühel kinnistul, tegemist on samuti eraomandiga.

Park kui ehitismälestis

Keeni mõisa park on ehitismälestis. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt on muinsuskaitseameti kirjaliku loata kinnismälestisel keelatud haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustöö. Keeni mõisa park on kaitsealune park ning keskkonnaameti kui pargi valitseja loata on kaitsealuste parkide, arboreetumide ja puistute kaitseeeskirja kohaselt keelatud puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie.

Seaduse järgi tuleb pargi restaureerimiseks koostada esmalt muinsuskaitse eritingimused ja seejärel restaureerimis-, haljastus- või kujundusprojekt.