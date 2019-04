Margus Muld: Lehma piimaand on kinni meie teadmistes ja oskustes

Kui teid 2017. aasta parimaks põllumeheks valiti, oli plaan paari aastaga laieneda ja tõusta 5300 lüpsilehmaga Baltimaade suurimaks piimatootjaks. Kuidas sellega praeguseks on?

Plaanid on jäänud samaks. Kaiu LT laienduse ehitamise lõpetasime 2018. aasta lõpus – kahekordistasime lehmakohtade arvu, 650 lehmakohast sai 1200. Väätsa laudas on praegu 2200 lehma, plaanis on lisada veel 1100 kohta. Mõtted on, vaatame, kui kiiresti suudame plaanid ellu viia.

Nii et tulevik on ainult suurfarmide päralt?

Vaadates nii Eesti kui ka kogu maailma suundumusi, siis igal pool loomade keskmine arv farmis tõuseb. Meil on firma sees hea võrdlusmoment olemas – kui võrdleme Väätsa 2200 lüpsilehma ja Kaiu 650 lehma kulusid ja tulusid, siis Väätsa farm on efektiivsem. Väätsa farmis on kulud ligikaudu 15 protsenti väiksemad. Sama näitab ka USA statistika: 1000pealises ja suuremas lehmafarmis on kulud viiendiku võrra väiksemad kui 500pealises farmis.

Loodan, et väiksemad farmid ei kao ja leiavad endale tegevuse, mis on kasumlik – piimatoodete valmistamine ja müük otse tarbijale on üks võimalus.

Kuidas tunnustused elu muudavad?

Ega muud ei muutugi, kui meediahuvi on suurem. Töö­plaanis tuleb leida aega intervjuudeks ja avalikeks esinemisteks. Saan aru, et seda tuleb teha, kuid põhitöö ei saa kannatada. Nii on lisakoormusega tööpäevad pikemad. Täna (28. märtsil – toim) oli Luminoris põllumajanduse infopäev ja kutsuti rääkima Eesti piimandusest. Sellised infopäevad on väga vajalikud – saame rääkida, milline on meie sektor ja millised on perspektiivid, et otsustamisel oleks veel üks mõõde juures, mitte ainult tabelid.

Teie eraelust on vähe teada. Kui palju jääb tippjuhil aega pere ja hobide jaoks?

Olen teist korda abielus. Esimesest abielust on mul 24aastane tütar ja 16aastane poeg, praegusest abielust viieaastane poeg. Pere on minu jaoks väga olulisel kohal ja kuigi tööpäevad on pikad, veedame nädalavahetused alati koos ja teeme midagi ühiselt. Parema meelega räägiksin oma hobidest. Mulle meeldib pikamaajooksmine. Aastas teen kolm-neli täispikka maratoni Eestis ja mitmeid väiksemaid järvejookse. Tööpäeva lõpetan tihti õhtuti tunnise jooksutiiruga ja nädalavahetusel teen paaritunniseid jooksutiire. Jooksmine aitab hästi maandada stressi ja hoiab mõistuse selgena.

Tahtsingi just uurida, kuidas tippjuht puhkab?