Linnalehmade töö tulemusi näeb kiirelt

Unn tõdeb, et aeg-ajalt jõuab ikka nendeni pahaseid kirju ja kõnesid, et looma koht ei ole linnas, aga valdavalt on suhtumine soosiv. „On lausa inimesi, kes käivad iga päev ja vaatavad loomad üle. Lastelgi on väga hea meel, kui loomi näevad,” ütleb ta.

Pärnu kogemusest julgustatuna on teisteski mereäärsetes linnades taas loomi karjatama hakatud. „See on talupojatarkus, mida siin on aastasadu viljeletud. Lihtsalt paus tuli mõnekümneks aastaks sisse,” nimetab Holm ja ütleb, et kindlasti võiks veiseid maastikuhoolduses veelgi rohkem kasutada, eriti aladel, kuhu tehnikaga on raske ligi pääseda. Näiteks Tartus Emajõe luhal.

Reostuse teemat uuriti Pärnus mitme aasta vältel ja selgus, et tegelikult jõuab karjatatavalt alalt ojadega merre hoopis puhtam vesi kui pilliroopadrikust.

Kuressaare linna piirides on karjatatavat rannaala selle aasta seisuga 100 hektarit ehk pool sellest, mis on Pärnus. Osa Kuressaare karjamaadest on looduskaitsealal, aga enamik siiski väljas.

„Rõõm on tõdeda, et ka sellisele maale on karjatamishuvilised olemas, mis ei ole kaitsealal ja kus karjatamisest saadavad toetused on kaitsealadega võrreldes poole väiksemad. Järelikult seda kõike ei tehta ainult „toetuste pärast”, nagu sageli tavatsetakse arvata,” räägib Holm.

Tallinn jätkab

Tallinnas karjatati mullu esimest korda Šoti mägiveiseid Paljassaare tipus Natura alal, mis on olnud paljudele rannikulindudele pesitsuskohaks ja rändlindudele peatumispaigaks, kuid roostuv rannaniit ei pakkunud lindudele enam sobivat elupaika.

Euroliidu rahastatava projekti CoastNetLIFE projektijuht Tõnu Laasi räägib, et mullu oli umbes 30hektarilist Paljassaare maa-ala puhtaks söömas 30 looma, kuid tänavu loodetakse leida maatükile püsiv rentnik, kes tooks hooajaks kohale 40 looma. „Kuna praegu on seal loomadel rohkelt süüa, oleks hea, kui esimestel aastatel oleks suurem karjatamiskoormus,” ütleb ta.

Tallinna abilinnapea Zü­leyxa Izmailova nimetab mullust kogemust igati õnnestunuks. „Ühest küljest tõmbasid loomad palju rahvast ligi, käidi lasteaedade ja koolide gruppidega neid uudistamas, teisalt on nüüd lindudel soodsamad pesitsustingimused,” rõõmustab abilinnapea.

Lisaks kõnealusele projektile on Tallinna piires plaanis tuua Aegna saarele lambad.

Rannaniit väärtuslikum

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader räägib, et rannaniidud on elustikuliselt palju mitmekesisemad ja seetõttu ka väärtuslikumad kui roostikud. Pärast vana pilliroo eemaldamist on edasi kõige tõhusamaks hooldamise viisiks ikka karjatamine.

„Pärnu kogemus näitas, et linnas karjatamine on täiesti võimalik, kui rajada korralikud aiad ning karjak loomadel silma peal hoiab ja nende heaolu eest hoolitseb,” räägib Ader.

Et inimestele loomad meeldivad, näitab kasvõi see, kuidas sügiseti õunte valmimise aegu hoogustus Pärnus veiste söötmine. „Siis tuli loomade ohutuse tagamiseks teavitustööd teha, et söötmisega piiri peetaks ja kärutäite viisi õunu karjaaeda ei viidaks,” ütleb Ader. „Kohalike puu- ja köögiviljade veistele andmine ohutul viisil on lubatud. Võib öelda, et pärnakad on lehmad hästi vastu võtnud, samuti on rannaniidul nosivad veised atraktsioon turistidele.”

Linnades karjatatakse loomi mujalgi maailmas. „Kuulsamaid linnalehmade alasid on Kopenhaageni linnas asuv Amageri karjamaa. Veel karjatatakse loomi näiteks Lätis Jelgava linnas,” lisab Ader.