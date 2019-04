Riik pakub Põltsamaa roosiaia maaküsimusele lahendust

„Põltsamaa roosiaed on sümboli väärtusega menukas turismiobjekt,“ märkis keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson. „Kindlasti pole riik huvitatud selle kahjustamisest. Just seepärast suhtleme vallaga ning püüame roosiaia maaküsimuse kõigile sobivaimal viisil ära lahendada.”

Martinson rõhutas, et riik ei saa lubada maa ebaseaduslikku hõivamist. „Roosiaia pidajale on juba korra vastu tuldud. Kui vald maa omandamisest huvitatud pole, on riik sunnitud selle siiski enampakkumisele panema. Usume, et mõistlik lahendus leidub,” märkis Martinson. „Ja kindlasti tahab riik Põltsamaa kauneid roose säästa.”