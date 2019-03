Arboristide Ühing: raietööline ei ole arborist

Õnnetusega lõppenud töö sai ta seetõttu, et pakkus odavamat hinda võrreldes kutsega arboristidest konkurentidega. Tööd tehti küll koos abilisega, kuid eksiti tööohutusnõuete vastu. Ohutute töövõtete valdamine ja riskimomentide märkamine on aga iga aboristi turvalisuse aluseks. Kindlasti tuleb kasutada töökorras olevat arboristi erivarustust, mis tuleb üle kontrollida iga päev enne töö alustamist. Alati, eriti aga keerukate puude puhul, tuleb töö käik ja võtted üksikasjaliselt läbi mõtelda ning koostada riskianalüüs.

Tuletame meelde, et raietööline ei ole arborist! Samuti ei ole arborist see isik, kes on läbinud kolmepäevase ohtlike puude langetamise koolituse. Küsige tunnistust! Nendest vigadest tuleb kõigil õppida, et selliseid surmaga lõppenud õnnetusi enam ei korduks.