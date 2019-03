Põneva maitsega rohelist oma aiast

Lehtpeet ehk mangold

Värvikate vartega lehtpeet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla) on väga kena ja vana kultuurtaim, mida kasvatati juba rohkem kui 4000 aastat tagasi Babüloonias. Meil on see peenrail rohkem ilu pärast. Harva juhtub, et pakutakse maitsvat lehtpeedirooga. See asi võiks muutuda, sest Vahemere maadest pärit lehtpeeti kasvati kunagi lausa ravimtaimena. Kui teid vaevavad jalakrambid ja närvilisus, siis võib see tuleneda magneesiumipuudusest. Lehtpeedis on rohkesti karotiini, E-, B1-, B2- ja C-vitamiini, mineraalainetest kaltsiumi, kaaliumi, fosforit, joodi, magneesiumi ja rauda. Lehtpeedi toiteväärtus sarnaneb spinati omaga, aga lehtpeeti on isegi tervislikumaks nimetatud, sest oksalaate ehk oblikhappe sooli on selles vähem kui spinatis.