Tüübikinnitus näitab, millises varustuses traktor liigelda tohib

Et traktor, kombain, haagis või mingi muu ka avalikel teedel liikuv transpordivahend vastaks Euroopa Liidu standarditele, Eesti liiklusseadusele ja valmistajatehase kasutusnõuetele, tuleb kõikidele maanteeametis arvele võetavatele liikuvatele masinatele teha tüübikinnitus. Tüübikinnituse teeb traktori, kombaini, haagise või muu masina tootja või maaletooja.

Tüübikinnituses sätestatakse tehasest tulnud või Eestis esmakordselt arvele võetava kasutatud masina varustus, heitgaaside parameetrid, mootori võimsus, masina ja rehvide mõõdud jmt.

Kui politseinik teel märkab, et traktoril on all laiemad rehvid kui tüübikinnituses kirjas, tuleb kuri karja. Tõenäoline, et traktor saadetakse uuesti ülevaatusele, võib-olla tuleb teha ka uus tüübikinnitus.

Vastab euroliidu standarditele

OÜ Agroproff müügijuht Karmo Karrik märgib, et seadus on tüübikinnituste osas range, vahest üleliiagi. Ent ka rikkumisi on rohkelt, tunnistab Karrik. Näiteks kui topeltratastega traktor tohib põllult põllule liikumiseks sõita maanteel eriloaga, kuid vaid kiirusega 25 km/h, siis tihti lastakse ikka 45 km/h.

„Mitmes Euroopa riigis ei tohi topeltratastega üldse teel sõita. Šotimaal käib asi niimoodi, et põllule sõidetakse ühtede ratastega ja seal keeratakse teised juurde,” kirjeldab ta.

Karriku sõnul on tüübikinnitus vajalik, et maanteeamet sõiduki üldse arvele võtaks ja sellele numbri väljastaks. Teinekord ütleb põllumees, et tal on põllud kodu ümber ja tal pole kombainiga teele asjagi. Võib-olla tõesti, ent kui uus kombain ostetakse liisinguga, siis pank üldjuhul sellist asja ei luba ning nõuab, et see registrisse kantaks.

„Kui tüübikinnitus on konkreetse margi konkreetsele mudelile juba olemas, siis on selle tegemine suhteliselt lihtne ja kiire, aga teinekord kulub kibedal hooajal selle saamiseks paar nädalat,” räägib ta. „Tüübikinnitus koostatakse tehase andmete põhjal ja see näitab, et masina kõik osad vastavad euroliidu standarditele.”

Ta lisab, et kui omanik kohe ostes soovib traktorile või kombainile laiemaid velgi ja rehve, tuleb see sealsamas diileriga läbi rääkida ja kui tehas seda tehniliselt võimaldab, tüübikinnitusse kanda.

Kui juba kasutuses olevale traktorile või kombainile soovitakse paigaldada tüübikinnituses märgitust laiemaid rehve, tuleb teha uus tüübikinnitus.

Tüübikinnitust tuleb järgida

OÜ Flint Kaubandus juhataja Jaan Sihv möönab, et tunnetab sageli tehnika ostjate survet tehase seadetest mööda minna kas siis laiemate rataste või mingi muu tehnilise lisanduse paigaldamise osas, mida valmistaja pole ette näinud.