Piimakarjapidaja seab kõrgeid sihte

Töötajaid on kahe koha peale kokku 60 ringis. Neist töötab Selja tanklas neli inimest. Tankla soetati esialgu oma masinate tarbeks, aga hiljem tekkis mõte kütust müüma hakata ja see on ennast igati ära tasunud. Küsimusele, mis on Piistaojal, mida ametlikult siiani katsetaluks nimetatakse, taluga ühist, vastab Kukk, et ega ei olegi. Saladus peitub aga jällegi ajaloos. Nimelt kuulus Piistaoja Katsetalu kunagi Eesti Maaülikoolile, kuid kuna see jäi Tartust liiga kaugele, et seal mingit ülikooli praktikakohta omada, siis müüdi see ära.