Raplamaa transpordiettevõtja väärtustab kvaliteeti

Meie jutuajamist ilmestavad värvikad näited ja lõbusad lood tehtud töödest, aga ka pingutustest ja nuputamisest, kuidas tassida sisse või välja suur klaver või kahepoolne külmik, kui ruumi keeramiseks õigupoolest polegi, sest trepid majades on järsud ja kitsad. Välja tuli seegi, et osal kortermajade trepikodadest pole numbreid-tähistusi ja siis tuleb nuputada, kummast maja otsast hakata korterite numbreid lugema.

On ette tulnud, et klient ei oska nimetada oma täpset aadressi. Maakohtades on asulaid, kus kortermajal pole numbrit, vaid on nimi, kuid aadressiks öeldakse näiteks Sireli 5, mitte Sireli maja, korter 5. Samas on veel näiteid, kus tee juhatamine on käinud stiilis: sõida üle künka, keera vasakule ja siis pärast kaske kolmas maja on minu. Lõpuks on Lees info ikka „välja pigistanud”, see on tähtis juba sellepärast, et kokkulepitud ajaks täpselt kohale jõuda.

"Olen korduvalt pidanud imestama, kuidas inimesed ei tea, kus nad elavad, ega tule ka ise toime oma aadressi väljauurimisega."

Sõites mees GPSi ei kasuta, sest see ei leia paljusid aadresse üles, ta orienteerub üksnes veebipõhise Regio kaardi järgi, mida süsteem jooksvalt uuendab. „Olen korduvalt pidanud imestama, kuidas inimesed ei tea, kus nad elavad, ega tule ka ise toime oma aadressi väljauurimisega. Samuti olen soovitanud, et korteriühistu paigaldaks trepikodadele numbrid, et päästeamet või kiirabi oskaksid vajaduse korral otsimata kohale tulla, eriti juhul, kui abivajajaga enam telefoni teel ühendust ei saa. Või olen osutanud sellele, et puuoksad sissesõiduteel on nii madalal, et päästeauto läbi ei pääse,” räägib Lees vajakajäämistest.

Kogemused on õpetanud ka eelnevalt küsima, kas trepikojad on takistustest vabad. Kui vedajatel tuleb eest ära tõsta lillepotte, lapsevankreid, jalgrattaid ja teisi takistusi, siis see kõik võtab aega ning selle eest tuleb rohkem tasuda. Aga asjad trepikodades on takistuseks ka kiirabile, kui kedagi on vaja kanderaamiga välja viia.

Virtuaalne teenus lisaks

Võimaluse korral koondab Lees poest päeva jooksul tehtud ostud kokku ja viib õhtul korraga kodudesse ära. Kuid on ette tulnud ka kiirreageerimist: klient tuli kella 11 ajal Rap­las poodi ja ütles, et ainult siis ostab pesumasina, kui kaup on keskpäevaks kodus. Poest helistati ja linnast mõneteistkümne kilomeetri kaugusel elav vedaja „lendas peale”.