Ettevõtja toob rahva ette kõnelevad lilled

Kevadpealinnas Türil on üks kevade alguse märk tulbipäevad, tänavu juba üheksandat korda.

Neid korraldab 2011. aastast alates Reelika Marrandi. Esimesed kaks aastat kui Türi valla haljastusspetsialist, järgmised juba kui Türi vallas Retla külas toimetava aiandusettevõte Elise Aed üks omanik. „Nii see kuidagi on läinud jah. Minu initsiatiivil said tulbipäevad alguse ja olen neid kui oma lapsukest kõik need aastad arendanud vabatahtlikuna ja Türi kultuurikeskuse toel,” mõtiskleb ta tulbipäevade eel.

Türi kõneleb nagu tulpki

Kevadele iseloomulikke lilli on mitmeid, kuid kevadpealinna sümbol on tulp. „Tulbid on lilled, mis häält teevad. Nii nagu Türil tehtav on kaugele kuuldav, kasvavad ka tulbid krudinal,” kõneleb ta. Samuti on lai tulpide värvispekter, rääkimata nende rikkalikest õiekujudest. „Tore on seegi, et oleme Eestis esimesed tulbipäeva korraldajad.”

Seda, et uusi sorte, mida rahva ette tuua, jääks pärast mitut näitust väheks, pole vaja karta, sest tulbisorte on maailmas ligi kümme tuhat. Igal aastal on näitusel olnud 50 sorti. Marrandi meelest on seda ühekordse näituse jaoks piisavalt. Hiljem selgus, et kogus oli täpselt paras ka raamatu avaldamiseks. Koostöös Saara Kirjastusega välja antud neli tulbiraamatut on rahva seas populaarsed ja Eestis kindlasti unikaalsed. Ka kalendrisse „Kevadest kevadeni” on poolesaja seast kergem valikut teha.

Kui Eesti juubeliaasta puhul soovis ka Marrandi korraga välja seada sada sorti tulpe, siis tänavu jääb sortide arv taas 50 ja 100 vahele. „Tulevad need, mis mind kõige enam lummavad, selline ju selle aasta nimigi – Lummavad TULBIpäevad,” täpsustab ta.

Kaheksa aasta jooksul on aiandusettevõtja türilastele näha toonud üle 350 tulbisordi. Sel aastal lisandub ligi 30 uut sorti. „Kuigi nimi „lummavad” tuli mõneti ka sellepärast, et talv oli lumerikas, ei näe näitusel vaid valgeid ja kohevaid tulpe. Näeb neid, mis on jätnud mulle eelnevate aastatega erilisema mulje,” jääb Marrandi targu salapäraseks. Lisab vaid, et ükski tulp pole tavaline, kõigil on oma kiiks küljes, mille poolest sort nimegi saanud. Teinekord lisab kiiksu juurde ka nimi, näiteks Zorro või Lion King.

Marrandi toob kõik tulbid Türile üksi, keegi tal valikut teha ei aita ega spetsiaalselt sorte selle jaoks ei kasvata. Koostööd teeb ta maaletoojatega Moone ja Floreas ning kasvatajatega Rikets ja Nurmiko. „Kõigepealt saan teada, milliseid uhiuusi sorte saan tulbipäevaks neilt, ülejäänud sordid vaatan juba Hollandist ise. Hollandist tellides on väikseim kogus 50 tükki, kuid näitusele piisab kümnest, ülejäänud lähevad kohapeal müüki.

