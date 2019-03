Reisid ja talupuhkus à la carte

Virkus Sule enda reisigraafik on mõistagi tihe. „Märts on seekord eriti kiire. Just käisin tutvumas Baskimaal pakutavate võimalustega, ees ootab tööreis Põhja-Itaaliasse Liguuriasse. Vahele mahuvad Eesti tiirud, kus reisikorraldajatele näidatakse siinseid magneteid, mida potentsiaalsetele klientidele pakkuda.”

Kui Virkus Sulel tekib võimalus reisida vabana igasugustest kohustustest, eelistab ta rannapuhkusele millegi uue avastamist ja otsib sihtkohti, kus varem pole viibinud. Nii käis ta veebruaris Iraanis, lähitulevikus ootab Nepaal.

Turist eelistab ehedust

VIP Reiside tegus kollektiiv ei ole kõrvale jäänud ka siseturismist. „Ettevõtted korraldavad igasuguseid üritusi, pakutavad võimalused on reisibürool teada ja meie kaudu on lihtsam soovitud tulemuseni jõuda,” selgitab Virkus Sule.

Kümme aastat tagasi täitis ta ammuse unistuse ja ostis Pärnumaal Häädemeeste vallas asuva 1890. aastal ehitatud Nurka talu, mis on nüüdseks kaunilt korda tehtud ja sisustatud perenaise maitse kohaselt.

„Minu pere juured on Lihula kandis, aga otsisin viis aastat maakohta, kus end ise hästi tunda ja majutusteenust pakkuda. Kui ainult rahas arvestada, ei tasu see investeering end iial ära. Sellise kompleksi kordategemine ja ülalpidamine on tõeliselt kulukas, kuid olin sellega arvestanud, olen ikkagi diplomeeritud ehitusinsener. Suvel on see nüüd minu kodu.

Meil ei ole klassikaline hotell, vaid pigem kodumajutus, kus igaüks tunnebki end koduselt. Aga see eeldab, et inimesed ka käituvad nagu oma kodus. Püüame pakkuda võimalikult lähedalt pärit toitu. Naabritelt toon tomatid, kurgid, kartulid, munad, korjame seeni jne. Teeme palju hoidiseid. Käin koos välismaalastest külalistega metsas marjul ja seenel – nad on vaimustunud. Lisaks on neil võimalus kohalike kaluritega merele minna. Siin on tõeliselt rikkalik linnuriik, mis samuti imetlust äratab.”

Kogu maailma turismis tõuseb järjest enam au sisse kõik ehe ja kohalik, eriti mis toiduga seotud. „Hispaanias on uued põlvkonnad vanavanemate kodudesse tagasi kolinud, kasutavad moodsaid tehnoloogiad ja pakuvad kohalikust toorainest valmistatud toiduaineid. Tootmisprotsessi saab turist oma silmaga vaadata, kõike degusteerida ja kaasa osta. Külad õitsevad, koolid töötavad, lapsed ja täiskasvanud on õnnelikud. Meilgi hakkavad noored vaikselt maapiirkondadesse tagasi tulema, nad on haritud, valdavad keeli, neil on kontaktid, asi läheb ülesmäge. Samas, hooajalisuse vastu me ei saa,” tõdeb Virkus Sule.

