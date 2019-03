Ettevõtlik naine 2018 Sille Erala: Kes seda maailma ikka parandab, kui mitte ise

Sille Erala teenib leiba konsultandina MTÜs Järva Arengu Partnerid ning raamatupidajana oma ettevõttes Positiivne Tulem OÜ. Pealehakkamist jagub tal aga rohkemaks.

„Olen natuke maailmaparandaja – kes seda maailma ikka parandab, kui mitte ise,” tunneb Sille Erala.

Naine peab oluliseks, et ta lapsed (9- ja 11aastane) saaksid suureks kasvada seal, kus nad elavad, Järvamaal Allikjärve külas. „See on põhjus, miks ma kogukonda panustan ja külavanema rolli vastu võtsin,” tunnistab ta.

Mullu tahtis eelmine külavanem ameti maha panna, Sille Erala võttis selle üle. „Suuresti oli põhjuseks linnade-valdade ühinemine: Roosna-Alliku vald ühines Paide linnaga ning külavanemana on lihtsam aidata meie kandi inimeste häälel linnas paremini kõlada,” leiab Sille Erala.

Näiteks oli mullu Paide linnal esimest korda kaasav eelarve ja Roosna-Alliku piirkonnas tekkis vahva idee teha pumptrack-rattarada. „Käisime siis küla vahel ringi ja ütlesime kõigile: palun hääletage selle poolt. Ja tegime oma hääletusega Paide linna rahvale ära, nii et saamegi oma raja!” rõõmustab Sille Erala, lisades, et loomulikult ei olnud ta üksi inimesi ärgitamas, vaid ka teised kohalikud lõid kaasa.

Hiljem kirjeldas Paide linnapea Priit Värk võiduprojekti kui kogukonna kaasamise meistriklassi, kus tuline toetus oma ettepanekule võidu tõi.

„Koostööl on väga suur roll nii tööl, kogukonnas kui ka peres – ilma toeta ei tee midagi. Mul on niivõrd vedanud oma laste, ema, mehe ja õega, kes on väga toetavad. Kui sellist tugisüsteemi ei oleks, siis oma asju ma nõnda teha ei saaks,” arvab Sille Erala.

Olen vaadanud suure aukartusega neid naisi, kes eelnevatel aastatel on saanud ettevõtliku naise tiitli – need on nii ägedad naised!

Naine on ka noortele süstamatku korraldava MTÜ Noorte Kalaretked liige. „Kes lastele siis Kesk-Eestis ja väikese tehisjärve peal seda teeb, ikka ise teed,” võtab ta asjade käiku loomulikuna.

„Mul on väga vedanud, et meie kogukonnas on rohkelt aktiivseid inimesi, kel on palju ideid – koos on hea teha, kui neid natukenegi toetada, suudavad nad mägesid liigutada. See on asja kõige parem osa,” leiab ta.

Mis puutub äsja saadud tiitlisse, siis Sille Erala ütleb: „Tunne on selline, et nüüd tahaks asju veelgi paremini teha! Olen vaadanud suure aukartusega neid naisi, kes eelnevatel aastatel on saanud ettevõtliku naise tiitli – need on nii ägedad naised! Ka tänavused nominendid on väga vahvad, ettevõtlikke naisi on väga palju.”

Sille Erala on pärit Lääne-Virumaalt Sõmerult, perega on ta kodu loonud Järvamaale Allikjärve külla. Ta on tegev ka Eesti Raamatupidajate Kogus ja paar aastat tegutseb tema ettevõtte juures naisettevõtluse teabekeskus JÄRVA-NET. Parajasti on tal kaitsmisel magistritöö maaülikoolis. Ettevõtjana käivitas ta 2018. aastal kohalike toodete turu Roosna-Alliku OTT (otse tootjalt tarbijale) ja asus Paide täiskasvanute keskkoolis ettevõtluskursustel õpetama.

„Hästi palju asju on saanud teha: käid tööl, tegeled oma ettevõttega, püüad seda arendada, mängid kodus lastega jalgpalli, teed koerale-kassile pai, käid mehega reisil, arendad külaelu,” kirjeldab ettevõtlik naine 2018 Sille Erala oma argielu.