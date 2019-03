Eesti puidust tooteid kasutatakse Skandinaaviast Austraaliani

„Valdavalt on nii, et mida keerulisem toode, seda lähemale läheb,” ütleb Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja ja selgitab, miks siinset saematerjali suures mahus Aasia riikidesse eksportida õnnestub.

Nimelt tuuakse Aasiast palju kaupa Euroopasse ja et merekonteinerid tagasi tühjana ei läheks, ongi võimalik mõistliku hinna eest saematerjali sinna transportida. „Konteineri hind Aasiasse ja transport Kesk-Euroopasse on samas suurusjärgus,” kinnitab Välja.

Ehitised eesotsas

Välja räägib, et Eesti puidutööstus on praeguseks jõudnud seisu, kus hädavajalik oleks tegeleda puidu keemilise väärindamise väljaarendamisega. Puidu mehaanilises töötluses on meil seis üsna hea, aga siin on arenguvõimalus märksa väiksem, kui oleks keemilises väärindamises. „Puidu keemiline väärindamine on praegu maailmas tugev suund, Soomes investeeritakse selle valdkonna teadusarendusesse suuri summasid,” lausub ta.