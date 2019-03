Maamess pälvib aina enam rahvusvahelist tähelepanu

Veidi enam kui kuu aja pärast peetavast Maamessist võtab tänavu osa 480 eksponenti, kellest ligemale kümnendik tuleb piiri tagant. Lisaks kohalikele ettevõtetele ja organisatsioonidele on esindatud firmad Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Poolast, Ukrainast, Saksamaalt, Belgiast ning tänavu ka Venemaalt ja Hispaaniast.

Kui varasemalt on Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul eelkõige tooni andnud Soome ettevõtted, siis teist aastat järjest on enim tulijaid Lätist. Põhjuseid selleks on korraldaja hinnangul kaks. Esiteks on mõju hakanud avaldama Läti-suunaline turundustöö, millega on korraldajad kaks viimast aastat tegelenud, ning teiseks on paljud põhjanaabrid omale Eestisse edasimüüjad leidnud või siia juriidilise keha registreerinud. “Kogemus näitab, et üldjuhul osalevadki välisettevõtted Maamessil sooviga leida kohalik edasimüüja. Ka tänavu on osalejate nimekirjas mitmeid ettevõtteid, kelle kaubamärgid on tuttavad, aga esindaja on kohalik firma,” selgitas Kikkul.

Maamess koondab endas traditsiooniliselt nelja valdkonda, mille seas põllumajandus, metsandus, aiandus ja toit. Enim leiab võõrfirmasid sel korral põllumajanduse sektorist, aga tulijaid on ka metsanduse valdkonnast. “Oleme teinud tööd, et tuua välisriikidest messile uusi kaubamärke ning põhirõhu paneme sealsetele suurematele tegijatele ehk et esindatud oleks pigem masinad ja seadmed. Maamess on eelkõige valdkonna professionaalidele suunatud sündmus ning meie eesmärk on seda sellisena hoida,” märkis AS’i Tartu Näitused juhataja Alo Pettai.

Välismaiste eksponentide kõrval on Maamessile oodata ka hulgaliselt välisdelegatsioone, juba on Kikkuli sõnul enda tulemisest teada andnud kümmekond gruppi Soomest ja Lätist. Selle taga on kindlasti messi pikk ajalugu ning mõju avaldab ka tihe koostöö turismifirmadega. Samuti on traditsioon, et Maamessi külastavad Agroforum Mare Balticum konverentsil osalejad. Kuna Eesti Maaülikoolis toimuva konverentsi lõpp kattub Maamessi algusega, kasutavad sellel osalevad välisriikide ministrid ja tippametnikud tihti võimalust ka messil käia.

Maamess kuulub 1997. aastast ka Euroopa suuremaid põllumajandusnäitusi koondavasse liitu EURASCO, mille liikmetega toimuvad igal aastal põllumajandusmesside raames kokkusaamised, et kogemusi vahetada. “Rahvusvahelist tähelepanu silmas pidades on liitu kuulumine meile väga oluline ning kaasa aidanud kasulike kontaktide loomisele,” kinnitas Pettai.

Välismaalaste huvi Maamessi vastu peegeldub ka Tartuhotels grupi statistikas, gruppi kuuluvad hotellid London, Pallas ja Sophia ning restoranid Polpo ja Fii. “Aasta-aastalt on näha, et aina rohkem küsivad majutust Maamessi ajaks inimesed erinevatest välisriikidest. See kõneleb messi kõrgest populaarsusest ja heast kvaliteedist,” rääkis Tartuhotels grupi müügijuht Piret Trumm. Ta tõstis esile, et Maamess on oluline sündmus paljudele Tartu ettevõtetele, sest lisaks majutusasutustele avaldab see mõju ka restoranidele. Kuigi Trummi sõnul on messi ajal hotellitubade nõudlus tavapärasest kõrgem, on nende hotellides hetkel veel üksikuid tube ka hilistele broneerijatele.