Hispaanias kõneldi Euroopa noortalunike tulevikust

Cogeca president Thomas Magnusson rõhutas pressiteate vahendusel , et „noored põllumajandustootjad on tulevase põllumajandus- ja toiduainesektori elujõud ning ühistegevus annab võimaluse väljakutsetega toime tulla. Põllumajandusühistud vajavad noori põllumajandustootjaid ja noored põllumajandustootjad vajavad põllumajandusühistuid. Noored ja ühistud on suurepärane kooslus, et kujundada ühiselt tuleviku põllumajandussektori nägu.“

Cooperativas Agro-alimentarias de España president Ángel Villafranca aga rõhutas, et noorte peamiseks väljakutseks on põllumajandustegevuse kasumlikkus ja selleks vajavad konkurentsivõimelisi ja elujõulisi põllumajandusettevõtteid, mistõttu on selge strateegia ja tulevikuplaanidega ühistud Euroopa põllumajandustootjate parim võimalus. Me peame noortele vastu tulema, nemad on eagi on meie ühistute juhid.”