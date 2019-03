Mootorrattahuvi viis motosalongi avamiseni

Palgatöötaja või ettevõtja

Motosalong ei saa Tuljo Martini arvates mitte kunagi päris valmis. „Tehnika ju areneb, vaja on uusi tööriistu ja eks nii see läheb.”

Kümmekond aastat tühjana seisnud telefonikeskjaama mahuka hoonega on Maria Karumetsal ja Tuljo Martinil suured plaanid. Kui motosalong kunagises tehnoruumis juba toimib, siis nüüd näevad nad vaeva, et ühte esimese korruse ruumi juuksurisalong sisustada. Tuba on remontimisel ning kuigi Marial on endal juuksuripaberid ette näidata, on plaan selline, et salongi tuleb soenguid lõikama keegi teine. Juuksurisalong avatakse kevadel.