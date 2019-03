Aknalaual sirguvad varakevadised hõrgutised

Paslik toidulisand on kõrvitsaliste idandatud seemned, aga nendega peab veidi rohkem vaeva nägema, et need paksudest seedimatutest seemnekestadest vabastada.

Lillekultuuridest sobivad idandamiseks mungalille, amarandi ehk rebasheina, maarjaohaka, mooni ja lillherne seemned.

Samuti võib idandada kemikaalidest puhtaid teravilju: maisi, nisu, rukist, tatart ja kaera.

Teistest põllukultuuridest on väga tervislikud lutserni, punase ristiku, lambaläätse, mungoa, läätse, lina, sojaoa ja päevalille idandid. Umbrohu­seemnetest võib idandada põldsinepi ja põldrõika, ohakate, takja, nõgeste, teelehtede, orasheina ja tõlkja seemneid.

Kress-salat on populaarne potis kasvav maitse-salatitaim, mille seemneid võib külvata aasta ringi.

Seemned külvatakse liivaga segatud kompostmulda, mis ei tohi olla liiga niiske. Veel lihtsam on kress-salatit kasvatada mitmekordsel marlimatil, mis on vähese veega üle valatud. Madalasse laiapõhjalisse nõusse asetage 2–3kordne marli, sellele külvake seemned. Juured kasvavad marlist läbi ja salatilehed on tarvitamiskõlblikud juba nädala pärast. Täpselt samamoodi toimige lehtsinepi- ja rediseseemnetega.

Teraviljatõusmed ehk orased

Nisuidudel võib lasta oraseks kasvada. Selleks tuleb idude ilmumisel asetada idandid alusele, kus on paarisentimeetrine puhas muld või turbasubstraat.

Sobivad igasugused anumad, aga parem on kasutada karpe, millel on augud põhjas, sest kui üleliigne vesi ei saa ära voolata, võib tekkida hallitus. Ilma aukudeta anumat tuleb hoolega jälgida, et vett saaks just parasjagu.

Mulda või substraati siluge ja kastke, seejärel asetage ühekordse kihina peale idandid. Mullaga katta pole neid vaja, kuid võib ka katta, aga sel juhul on saak veidi mullane. Esimestel päevadel peaks idudele midagi raskuseks panema, nt paksema vineerplaadi, siis kasvavad võrsed ühtlasemad.

Seejärel katke alus fooliumi või musta kilega. Teisel päeval eemaldage raskus, 3 päeva möödudes eemaldage kate, viige karp valgesse kohta ja kastke (piserdage) 1–2 korda päevas. Tähtis on hoida võrseid pidevalt niiskena. Paremini säilib niiskus isetehtud kasvuhoones: pange karbile või potile peale aukudega plastkaas või kilekott. Orasel laske kasvada üks nädal, kuni see on 10–14 cm kõrge.

Hea ja kasulik

Nisuoras on hea lisand toidulauale, kust puuduvad rohelised lehtköögiviljad. Nisuorast on peetud väetoiduks juba 20. sajandi algusest, mil see kogus populaarsust Ameerikas.

Nisuorasel on rikkalik biokeemiline kooslus. Selles leidub veel tsinki, mangaani, vaske, seleeni, rauda, magneesiumi, kaltsiumi, A-, K-, E-vitamiine ja olulisi B-grupi vitamiine. Samuti on nisuorases peidus 18 aminohapet.

Mikroelementidest väärib esiletõstmist seleen, mis on tähtis kilpnäärmele. Kilpnääre reguleerib kehakaalu, kilpnäärme ebaregulaarne tegevus võib põhjustada kaalutõusu.