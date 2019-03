Suur tegija sulges külapoe, väike avas taas

Uue aasta algul pani Elva tarbijate ühistu, suure Coopi osa, Tartumaal Elva vallas asuva Hellenurme kaupluse kinni. Tuled kustusid. Põhjus: ei tasu enam ära ja miinus kasvab.

Aga juba 7. jaanuaril sai Otepää vallas elav ettevõtja Alar Koppel poe võtmed ja mõni päev hiljem, 10. jaanuaril avas selle taas. „Vahepeal nende päevade jooksul läks siin hulluks rabelemiseks ja koristamiseks. Meeletu töö, mis siin algul tuli ära teha,” meenutab ta.

Peale tema tegutseb poes kaks naist – üks neist on peremehe abikaasa. Muide, naised töötasid poes koos ka siis, kui see oli veel tarbijate ühistu pidada.

„Eks me rahulikult muudkui püüame arendada. Kõike korraga ei saa osta ega teha,” ütleb Alar Koppel, kelle majandada on ka Otepää vallas asuv osaühing Mägestiku Forell.

Pood kogukonna toel

Poe pidamine on perele, kes pole seda varem teinud, paras katsumus. Seni on kõige raskem ja keerulisem olnud teadagi mis – kogu enda raha on siia alla pandud.

Koppel selgitab, et kõik arved tuleb ära maksta. „Võlgu jääda ei tohi – ega siis keegi enam kaupa anna,” teab ta. Kõige selle juures on rõõmusõnum ka: nad on hakkama saanud ja kõik ootused on seni peaaegu täitunud.

„Kohalikud olid pahased küll, kui Coop poeuksed kinni pani,” ütleb Alar Koppel. Ta on kindel, et kui kogukonda taga poleks, ei oleks nad poodi taasavanud. „Tegelikult üks hea tugi, mis andis julguse poodi avada, on siin asuv hooldekodu. Sealset rahvast käib poes palju,” tõdeb ta. Sisse astuvad ka teised kohalikud ja läbisõitjad.

Pikapeale on letile kaupa juurde tulnud. Hinnad on võrreldavad lähedal asuva Elva poodide hindadega. „Külapoe hinnad ei saa olla sellised, et ei saa teistega konkureerida. Ei tohi olla oluliselt kallim. Kui hinnad lakke lüüa, siis külapoes ei käida – meil ju tasuta bussisõit ja kõigil maru lihtne linnas poes käia,” tõdeb maaettevõtja.

Aga ta ei kurda: rahvast poes käib, liikumist on. Praegu, kaks kuud pärast avamist on vara ammendavat hinnangut anda. Aga ühes on ta kindel: „Arvud ei ole väga meie kahjuks olnud. Pingutame, teeme edasi.”

Kauplus tasuta rendile

Nii ongi juba varsti poes näha uuendusi ja uusi võimalusi ostjatele – plaane ja mõtteid jagub, mida veel teha. Muide, kohvi ja saiakesi saab juba praegu kaasa osta. „Väga hästi läks meil siis, kui oli Tartu suusamaraton. Nägime ette, et rahvas hakkab siin käima, ja käiski meie juurest ostmas,” lisab ta.

Elva tarbijate ühistu andis poe kolmeks aastaks tasuta rendile. Väikeettevõtja peab seda suure tegija kingituseks ja suureks plussiks. Alar Koppel toob eelisena välja ka selle, et pärast ümberkorralduste tegemist on nad saanud kaupluse elektriarve 150 euro võrra väiksemaks, kui see oli ajal, mil poodi pidas tarbijate ühistu.