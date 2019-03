Puu tervise tagab õppinud arborist

Samuti selgitada avalikkusele teaduslikult tõestatud ja puu bioloogial põhinevate puuhooldusvõtete vajalikkust, aidata omavalitsustel ja eraomanikel leida parimad lahendused ja spetsialistid nende vastutusel olevate puude hooldamiseks ning väärtustada arboristikutset. Eestis saab arboristiks õppida Luua Metsamajanduskoolis ja Pärnu Kutsehariduskeskuses.

EAÜ esimehe Piia Kivisilla kinnitusel on ühingusse kuulujad kõik professionaalid, kes pakuvad ka praktikakohti ning osalevad kutse-, eksami- ja hindamiskomisjonide töös. „Arboristid hooldavad puid kogu nende elukaare jooksul, istutavad, kastavad, teevad hooldus-, noorendus- ja kujunduslõikust, vajadusel langetavad neid, samuti toestavad ja paigaldavad puusidemeid,” selgitab ta. Et saada diplomeeritud arboristiks, tuleb teha kutse­eksam. Sellest aastast on kutseandjaks EAÜ ja eksamikeskuseks Luua Metsanduskool.

Arboristiks püüdlejal peab olema selge võsa- ja kettsaagidega töötamine, puittaimede istutamine ja ümberistutamine, puittaimede lõikamine ja raie, viljapuude hooldamine, puittaimede erihooldustööd, tõstukilt ja ronimisköitega töötamine, esmaabi andmine ja päästevõimekus ning juhtimine, juhendamine ja majandamine. Peab olema heas füüsilises vormis ega tohi karta kõrgust. Amet sobib inimesele, keda huvitavad puud, ameti omandamine läheb lihtsamalt sellel, kes on enne puid ja loodust jälginud, teab puuliike, nende käitumist.

Kui diplom käes, tuleb enne iseseisvalt teenuse pakkuma hakkamist investeerida soliidne summa. Vaja on rakmeid (300 eurot), kiivrit (160), ronimisköit (150–200), mootorsaagi (alates 200 eurost) ja teisi töövahendeid, samuti lisavahendeid, mis hõlbustavad puu otsa ronimist (500 eurot). Veel on tarvis aastaringseks kasutamiseks sobivaid tööriideid ja isikukaitsevahendeid, millele kulub veel umbes poolteist tuhat eurot. Kõik kokku teeb vähemalt 3000 eurot.

„Iga arborist kasutab ronimissüsteeme, mis teevad ronimise lihtsamaks ja kergemaks just talle. Lisateenuste pakkumiseks – okste hakkimine, kändude freesimine, jääkide äravedu – tuleb teha täiendavaid kulutusi,” selgitab Kivisild.

Ohutus ennekõike

„Neid, kes end arboristiks nimetavad, on Eestis palju, professionaale on märksa vähem. Pidevalt võib näha kuulutusi, kus pakutakse arboristi teenust, aga pakkujal puudub kutsetunnistus. Enamasti on need isikud, kes on saanud raiemehe paberid ja teinud tööd metsa langetades või on nad käinud Luual ohtlike puude langetamise koolitusel ja omandanud mõningad töövõtted, aga nad ei ole õppinud arboristid. Puu hooldusest, noorendamisest, parendamisest ja istutamisest ei tea nad midagi. Samuti puuduvad neil laiemad teadmised tööohutusest ja päästevõimekusest.

Kutsetunnistuse olemasolu saab kontrollida Kutsekoja kodulehelt, kus arboristi nime sisestades on näha, millised tunnistused tal on. Veel saab piirkonna arboristide kohta pädevat infot EAÜ lehelt (eestiarboristid.ee),” soovitab Kivisild.

Näidetest, kus libaarborist on puu lihtsalt ära rikkunud, tal puudust ei tule. „Puid on hooldatud nii halvasti, et kahe aasta pärast tuleb need langetada. On istutatud puid koos pakendiga, puu ei saa piisavalt toitaineid ja vett ning sureb. On langetatud nii, et kinnistuomaniku vara on saanud kahjustada.