Võrumaa metsade vahel valmivad moepillid

Välimuselt ufot või kahte vastamisi pandud mõlkis kaussi meenutava pilli nimega hang leiutasid šveitslased Felix Rohner ja Sabina Schärer 2000. aastal. Kaua aega olid nemad ainsad meistrid, kelle käest sellist pilli sai, ning käsitööna valmiva pilli järele pidi huviline kaua järjekorras seisma. Samuti maksid esimesed hang’id tuhandeid eurosid. Müstilise kõlaga pill sai kiiresti tänavamuusikute lemmikuks ja levis üle maailma. Nüüdseks on pill väga populaarne, suuresti just seetõttu, et seda on lihtne mängida.

Tänaseni pole pillil eestikeelset nimegi ja Marek nimetab seda helitoniks. Mõnikord on seda eesti keeles ka käsitrummiks nimetatud. Marek avastas pilli juhuslikult seitse aastat tagasi, kui Youtube’is sattus talle ette video, millest noor mees vaimustus. Nõnda, et õige pea jäid pooleli põllumajandusõpingud ja asja võttis üle pillitemaatika.

„Hakkasin uurima, kust endale sellise pilli saaksin. Mõtlesin, et palju see ikka maksta võib… Selgus aga, et pill maksab 3000 eurot ja järjekorras tuleb oodata viis aastat. Otsustasin, et teen endale ise pilli. Netist leidsin mõne valmistamisõpetuse, niimoodi katse ja eksituse meetodil valmiski mu esimene heliton, mille kõla sarnanes sellega, millest olin alguses vaimustunud,” räägib Marek.

Praeguseks on Marek pille valmistanud 50 ringis. Pooled on läinud piiri taha, pooled kõlavad Eestis.

Iida-Leena meenutab, et sellesama esimese pilliga läksid nad samal suvel Viljandi Folgile tänavamuusikutena esinema ning mängija ümber kogunes pidevalt rahvasumm. „Kohe tekkis pillile hulk huvilisi, sest siinmail polnud keegi sellist asja näinud. Oli selge, et ühe pilli valmistamisega me ei piirdu. Mõne aja pärast sündiski ettevõte Heliton Hand­crafts ja Marek hakkas pille valmistama ka teistele huvilistele,” räägib ta. Marek lisab, et sisuliselt on kõik tema pillid erinevad – palju on olnud katsetamist ja omajagu ka nässuläinud pillitoorikuid.

Poolsada pilli

Kõik on isesuguse kõlaga, neid saab teha minooris või mažooris ja erineva kõlasagedusega. See on oluline siis, kui mängida helitoni koos mõne teise pilliga. Muide, igal pillil, mis Tamme talu aidast ümber ehitatud töötoas valmib, on ka nimi ja ristiemaks sageli Iida-Leena.