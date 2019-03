Põlvamaa kolib kolmeks päevaks pealinna

Lisaks ettevõtjate ühisele turundamisele on see maakonda tutvustav üritus, ütles projektijuht Kaisa Tammoja. Kolme päeva jooksul näidatakse pealinlastele, mida tähendab tunnuslause „Põlvamaa – rohelisem elu” ja miks võiks Põlvamaad külastada.

Ettevõtlusnõustaja Diana Plakso märkis, et müügiartiklid on pealinlase jaoks erilised, neid tavapoest ei saa. „Tuleme ise kliendi juurde, sest väiketegijale on otsekontakt kõige väärtuslikum. Nii saab ka ettevõtja vahetu tagasiside toote kohta ja kliendil on võimalus tootjaga suhelda.”