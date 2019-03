Talude asemel kaubeldakse maamajadega

Võrtsjärv meelitab

Üks tahetumaid piirkondi Viljandimaal on Võrtsjärve-äärne ala, kuhu on praegu saadaval päris mitu eluaset. „Ma poleks arvanud, et üks Meleski maja nii populaarne võib olla,” ütleb Allese. Võrtsjärv asub tollest elamust jalgrattasõidu kaugusel ning huvilisi on käinud vaatamas kaugemaltki. Nende hulgas ka veidi boheemlaslikuma elustiiliga pealinlased, kuid õigel hetkel on neil mõistus öelnud, et tahtmine on üks asi, aga teine asi on maja elamiskõlblikuks saada. Sageli pole nende majadega nii, et kolid sisse ja lihtsalt elad.

Reeglina vaadatakse maamaja, millel päevi näinud hooned, lisaks veidike õueruumi. Need maksavad 10 000 kui 20 000 eurot.

„Mul on olnud juhus, kui pank lasi hindamise ära teha ja ütles, et nüüd otsige, kes selle ära kindlustab, ja mitte ükski kindlustus polnud valmis seda tegema,” lausub maakler.

Seega olukorras, kui lisatagatiseta tahta osta maakodu, millel pole hektareid põllu- või metsamaad juures, siis õnnetumas seisukorras ja kõva tööd vajava elamu ost käib omal vastutusel.

„Need ei ole panga jaoks apetiitsed. Need on üksi seisvad majakesed, mille suhtes pole kindlust. Panga huvi on ju see, et kui omanik ei suuda talle maksta, siis pank müüb selle homme maha ja peab selle raha kätte saama, kuhu ta on hinnatud,” selgitab Allese. Samas pole taolisele kinnisvarale sugugi lihtne uut tahtjat leida. Seda näitavad pidevad ostusoovid ja müügileandmise kuulutused – on olemas nõudlus ja pakkumine, kuid täpselt sobiva kinnisvara ja kliendi kokkuviimine võtab ikkagi aega.

Näiteks oli maakleril tükk aega müügis talukoht, mida käidi vaatamas palju, aga seal ei olnud elektrit sees ja asi jäi toppama. Lõpuks said omaniku initsiatiivil veetud maa-alused liinid, tehtud uus leping ja liitumine, kuid et seal sees elada, on teha veel palju.

Mida saab 20 000 eest?

Pigem ongi maamajade saatus seesugune, et esmane osturaha peab kliendil olema endal võtta ja siis renoveerimise tarbeks vahest küsitakse teisi väiksemaid laene. „Kui seda esmast ei ole, siis tasub mõelda, kas on mõtet üldse osta, sest maja nõuab raha aina juurde. Kui ei ole osturaha, siis on kahtlane, millal üldse majast asja saab, sest vähemalt teine samasugune summa läheb otsa, et asi elamiskõlblikuks saada.”

Tõsi, reeglina vaadatakse maamaja, millel päevi näinud hooned, lisaks veidike õueruumi. Need maksavad 10 000 kui 20 000 eurot. Üldiselt on hoonetel aknad vanad ja tuul puhub läbi, ahjud tasub üle vaadata, sest need ei pruugi olla parimas korras. Elumaja tahab arvatavasti tänapäevast soojustamist ja katused on vanad. Need ei pruugi küll vett läbi lasta, aga peagi küsivad vahetamise järele.

„Enamasti on neil eterniitkatused, mis on pandud laastukatuste peale,” ütleb Malle Allese. Seesuguse kinnisvara ostmisel on avastamist palju, kuid on peresid, kes on tolle tee ette võtnud ja tulemusega väga rahul.

„Mulle alles helistati ja kutsuti külla,” meenutab ta toredat seika. Seda talu sattus ta müüma kahel aastal järjest. Esiti oli ostjaks ettevõte, kes võttis selle koos kümnete hektarite suuruse maa-alaga ning seejärel andis majana uuesti müüki. Ka siis leidis Mulgi vallas asuv talukoht endale uue pere sisse. „Hobused olid neil ka kaasas,” jätkab maakler ja jutustab, et siis ta otsis perele välja kohalikke kontakte, kes on ümberkaudu maade omanikud, et ka loomadele rendimaad juurde hankida.

Seda, et Viljandimaal oleksid talude hinnad kuhugi iseenesest liikuma hakanud, pole väga märgata. „Kõik sõltub seisukorrast,” sõnab Allese. Sille Leenurme sõnul jäävad odavama otsa majad kuni 20 000 euro juurde. Need on seesugused, mis vajavad renoveerimist, ei pruugi olla heas seisukorras ja on pisema kinnistuga.

„Aga need, mis on renoveeritud ja kinnistud on suuremad, on rohkem väärt ja hinnatud objektid. 50 000 kuni 100 000 euroni,” ütleb ta. Seesuguseid väga palju saada ei ole, sest maamajadega on kord juba selline lugu, et kui inimene on seal vaeva näinud, kõik tööd teinud ja oma käe järgi korrastanud, siis on ta kõigesse juba nii kiindunud, et kui elu just ei sunni ära minema, siis müüma naljalt ei kiputa. „Sageli jäetakse perele alles kasvõi teiseks eluasemeks ja kasutatakse hiljem suvilana linnakorteri kõrvalt.”