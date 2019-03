Millal saabub kevad?

Sünoptikute ja ilmaennustajate jaoks on olemas aga ka teisi kevade definitsioone ja mõisteid. Üks neist on klimaatiline kevad, mis saabub siis, kui ööpäeva keskmine õhutemperatuur tõuseb püsivalt üle pluss viie kraadi. Riigi ilmateenistus tegi kokkuvõtte, millal püsiva plussiga klimaatiline kevad meile varasematel aegadel kohale on jõudnud. Kuupäevaliselt on ajaloos kõige varem klimaatiline kevad saabunud 16. aprillil 1990. aastal Tartus ja Võrus ning kõige hiljem 24. mail 1942. aastal Pakril.