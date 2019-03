Igakevadine küsimus: miks ei tohi Venemaa köögiviljaseemneid Eestisse tuua?

Nagu viimastel aastatel igal kevadel, on ka tänavu tõstatunud küsimus seemnete Venemaalt importimise kohta, paraku paljusid köögivilja seemneid sealt tuua ja tellida ei tohi. Näiteks Venemaa tomatisorte on Eestis ammusest ajast kasvatatud ja väga hinnatud, kuid neid praegu tuua ei saa. Põhjuseks pole mitte, et need seemned kehvad oleks, vaid bürokraatia, ütles mullu Maa Elule teemat kommenteerinud Põllumajandusameti seemneosakonna juhataja Anu Nemvalts.