Mahe pähklivõi valmib koolisööklas

Täisvõimsusel suudetakse valmistada 60 kilogrammi maapähklivõid tunnis. Märkimist väärib, et pähklite ja maapähklivõi kaal vastab üks ühele – röstimise ja purustamise käigus midagi kaduma ei lähe ja midagi tootes ka ei asendata. See on üks asi, mis eristab kehvemaid tooteid parematest. Head pähklid on piisavalt õlised, et moodustuks mõnus kreemjas mass. Martti sõnul pressitakse odavamaid tooteid tehes pähklitest õli välja, seda müüakse eraldi ja kallimalt, pähklisegusse lisatakse aga odavamat õli, taimerasvu ja suhkrut.