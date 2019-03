Külamees plaanib avada ekstreemspordikeskuse

Väätsa veelauapark ei ole mõeldud vaid ekstreemspordi harrastajale. Igor Roosmaa näeb klientidena ka tavalisi puhkajaid, järve ääres jalutajaid ja teisi. Spordihuviliste tarbeks korraldaks ta hea meelega mitmeetapilisi jooksu- või jalgrattaspordisarju, park jääks ürituste peakorteriks, stardi- ja finišialaks. „Soovin võimalikult palju eriilmelisi üritusi veelauapargiga siduda,” kõneleb ta. „Kui midagi ei toimu, siis teeme nii, et ikka toimuks. Paneme muusika mängima, grilli tööle ja laseme inimesed veele. Pikniku pidamiseks on ümbruskonnas roheala piisavalt. Rõhutan siiski, et veelauapark on mõeldud ennekõike spordiks, mitte aga ujumisrannaks, see asub järve teises otsas.”

Eelmisel aastal said huvilised pooleli olevat parki proovida ning neid oli omajagu. Pole mingit kahtlust, et tänavuseks aasta külaks kandideerival Väätsal elavad ettevõtlikud inimesed. Talvine lumememmede paraad, suvine kortermajade festival, pürgimine kosmosekooliks, jõulukuine vaateakende kaunistamine – need on mõned ettevõtmised, millega sealne kogukond on hakkama saanud. Nüüd siis ka veelauapark.

KommentaarID

Piret Sihver, Järvamaa turismiinfokeskuse infokonsultant:



Alati on põnev, kui maakonda lisandub mõni uus objekt.

Kui selline teenus maakonda ilmub, järelikult on sellele tarbijaid. Ei saa öelda, et turismiinfokeskusesse satub tihti ekstreemspordi kohta küsivaid turiste. Selle teenuse tarbijail on oma sotsiaalne võrgustik, kus info levib. Paljuski on teenus loodud just kohalikke noori silmas pidades.

Nüüd sõltubki veepargi saatus edaspidisest, kuidas teenust müüakse, kas turundatakse pigem laiemalt väljapoole või omadele. Näiteks Türi elamuspark haakus loomise hetkest teiste ümberkaudsete turismiobjektidega ja alustas teenuse pakkumist pakettides „Üks tee, mitu sõpra!”.

Kohe esimesel aastal leidis tee sinna üle tuhande kliendi. Vaevalt et suust suhu reklaam üksnes kohalike hulgas oleks sellise tulemuseni viinud. Kasu said nii elamuspark kui ka piirkonna teised ettevõtted.



Sulo Särkinen, Türi Elamuspargi eestvedaja:



Mida soovitada ühele alustavale ekstreemspordi turismiettevõtjale? Ka Türi Elamuspark on alles lapsekingades ja õpib käima. Aga karta ei tasu, sest ekstreemspordihuvilised ei karda, vaid tahavadki kogeda põnevust, uudsust ja natuke adrenaliini.

Veelauapargi mõte on väga hea ja kui selle ümber lisanduvad muud tegevusvõimalused suurtele ja väikestele, siis kindlasti kliente jätkub. Väätsa järve äärne on saanud kergliiklusteed, petangiväljakud, rannavolleväljakud, jõusaali, need teevad turistile heameelt.

Mida enda näitel välja tuua? Kuna Türi pargi idee võtsid hästi vastu nii elanikud, vallavalitsus kui ka vallavolikogu, siis minul takistusi polnud. Vald aitas nõu ja jõuga. Samuti kaasasime palju vabatahtlikke. Eesti Ringhäälingumuuseum ja Wile Alpaca farm aitasid teha koolinoorte ekskursioonipaketid, see tõi kohe avamisest peale meile palju kliente.

Julgust kogusin tegelikult kuus aastat, enne kui hakkasin ideed sõpradele, tuttavatele, ettevõtjatele ja valla inimestele tutvustama. Saades tuge ja innustust, uurisin, kuidas teistel seiklusparkidel üle Eesti läheb. Selgus, et nad majandavad ära ning minu mõte polnudki nüüd suurt äri teha, vaid luua kogukonda uus ja põnev võimalus.

Mis seal salata, elamuspargi loomiseks tuli kõvasti laenu võtta. Padjapüüri ega sokisahtlisse polnud mul midagi kogutud. Ka tänavu uute atraktsioonide ehituseks ja elektri toomiseks võtsin uue laenu. Et elamuspark hakkaks tulu tooma, peaks samadel tingimustel, ilma amortisatsiooni arvestamata ja sama suure klientuuriga (2500 kuni 3000 külastajat) töötama veel vähemalt viis aastat.