Füüsal – püsilill või eksootiline köögivili

Hiina laternad

Minu esmatutvus füüsalitega on pärit lapsepõlvest: vanaemal kasvasid maja taga suure toa akende all teiste lillede seas natuke hambuliste ja peaaegu kolmnurksete lehtedega taimed, mille määrdunudvalgeid kellukjaid õisi lopsakate lehtede vahel õieti ei märganudki. Põnevaks muutus see lill alles sügisel, kui õie tupplehtedest olid arenenud üsna suured oranžiks värvuvad laternad (läbimõõt 5–7 cm). Lapse jaoks oli muidugi huvitav see latern otsast lahti harutada ja sealt väike oranž „marjake” leida. Selle pistsin luba küsimata suhu ja nii jäi ka meelde, et see on kibe ja hea maitse pärast neid küll keegi ei söö.

Selle vilja järgi on taime üheks hüüdnimeks juudikirss. Vanaema kutsus seda hiina laternaks ja enne, kui algasid öökülmad, lõikas ta sealt osa laternatega varsi lillevaasi. Veeta vaasis kuivasid üsna tugevad varred ära ja oranžid laternad püsisid kevadeni täitsa kenad ja krõbisevad. Muidugi võib vartelt ka lehed eemaldada ja varsi väikses kimbus, paberjad laternad alaspidi, varjulises õhurikkas kohas kuivatada.

Köögiviljana kasvatatavad maitsvad füüsalisordid on aretatud Mehhiko ja Lõuna-Ameerika päritolu liikidest.

Ilusate oranžide laternate pärast kasvatatakse meie aedades Ida-Aasiast pärit harilikku füüsalit (Physalis alkekengi, kasv kuni 90 cm) ning natuke kõrgemat ja teravama otsaga laternaga jaapani füüsalit (P. alkekengi var. franchetti). Need on üsna vähenõudlikud taimed, mis eelistavad küll päikesepaistet, kuid saavad hakkama ka poolvarjus. Neile meeldib huumusrikas vett hästi läbilaskev muld. Maa-aluste võsunditega levib taim ruttu ja et teistelegi lilledele peenras ruumi jääks, võiks selle vohamist isegi mingi tõkke või kasvuanumaga piirata või kasvatada neid kohas, kus need kedagi ei sega. Paljundada on neid lihtne jagades ja küllap sai vanaemagi oma hiina laterna nõnda, et sõbranna jagas taime.

Maitsvate viljadega füüsalid

Füüsalite väikseid maitsvaid vilju sain proovida ja võrrelda siis, kui need meie esimestesse peenema valikuga poodidesse müügile ilmusid.

Siis hakkas liikuma mehhiko füüsali (P. ixocarpa), maasikfüüsali (P. pubescens) ja pisut hiljem ka peruu füüsali (P. peruviana) sortide seemet. Viimane on kõige pikaldasema arenguga ja seda saab meil kasvatada ainult kasvuhoones, kui seal ruumi piisab. Mehhiko füüsal ning natuke külmaõrnem ja hilisema saagialgusega maasikfüüsal annavad ilusal soojal suvel saaki ka avamaal. Peruu ja maasikfüüsali õied on valged ja lehed pehmekarvalised, mehhiko füüsali hoopis suuremad õied on kollased.