Huvi kasutatud põllutehnika vastu kasvab

Agri Partner OÜ juhataja Argo Kukk räägib, et sel talvel on kasutatud asjade vastu üllatavalt suurt huvi tuntud. „Viimased kolm aastat on paljudel saagid rikutud ja rasked aastad mõjutavad rohkem kasutatud tehnika ostu poole vaatama,” sõnab ta.

Kasutatud rasketehnika müüki vahendava Mascus Eesti juht Annika Amenberg ütleb, et kuulutuste arv Eesti Mascuses on aastataguse ajaga võrreldes tõusnud 41 protsenti. „Arvestades, et Mascus on Eestis olnud juba palju aastaid, tegemist väljakujunenud turuga ja iga-aastane kasv ei ole enam suur, näitab praegune tõus väga aktiivset turgu. Seda kinnitab ka kuulutuste vaatamiste 22protsendiline kasv,” lisab ta.

Kui üldiselt arvatakse, et suured ettevõtted liisivad uut tehnikat ja kasutatud tehnika on väiksemate tegijate pärusmaa, siis Kukk toob välja, et praegu on tal käsil tehing ühe üheksameetrise külviku riiki toomiseks. „Sellist külvikut ostab ikka mitme tuhande hektari mees,” sõnab ta. Kõnealune külvik on vähe töötanud ja ehkki uus omanik saab selle märksa odavamalt kui uuena ostes, on tegu ikkagi väga kalli asjaga. Aga see on siiski erand, et suurtootja kasutatud tehnikat ostab.

Amenberg ütleb, et kui seitse aastat tagasi Mascus Eestis alustas, tehti enamik tehinguid Eesti sees, aga praegu on 60 protsenti juba rahvusvahelised. Siiski sõltub palju konkreetsest tehnikast, näiteks väga suuri masinaid on kallis transportida ja seega ringlevad need rohkem kohalikul turul või lähiriikides.

Miks kasutatud põllutehnikat ostes üldse välisriikide poole vaadatakse? Eestis on valik kesisem ja sobivat masinat ei pruugi leida. Riikides, kus põllumajandusettevõtteid rohkem, on valik suurem. Kuna konkurents on seal tihedam, on ka müügihinnad mõistlikud.

Ootused liiga ilusad

Siiski ei tasu loota, et Euroopast leiab väärt tehnikat imeodava hinna eest. Kukk räägibki, et tihti on nii, et kui klient tuleb kasutatud tehnika ostusooviga müüja juurde, siis müüja ülesanne on ta maa peale tagasi tuua.

„Mõeldakse, et toome kuskilt odavalt, aga tegelikult on nii, et mitte kuskil ei anta head asja odavalt ära,” rõhutab Kukk. „Hinnaeelist ei pruugi Euroopast tuues olla, aga seal on suurem valik ja tõenäosus leida sulle täpselt sobiv seade.”

Mõni klient on ise internetist huvipakkuva seadme välja valinud ja Kukk aitab selle ostu ja transporti organiseerida, aga enamasti tullakse sooviga, et tahetakse kindlas hinnaklassis ning võimsuse ja töötundidega masinat. „Mõnikord on soovid utoopilised. Sellises hinnaklassis ei ole võimalik soovitud tehnikat leida ja siis teen korrektiivid. Kui klient tahab reaalses hinnaklassis, siis otsin edasi,” kirjeldab Kukk.

