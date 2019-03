Igal metsaomanikul on omad kevademärgid

Ilmastik on selline, et jalgsi käijat kannab lumi ka tavalise hange peal isegi siis, kui kõrval loigud.

Samal ajal, kui põhiline metsamineku asine eesmärk on praegusel ajal metsa ülestöötamine, käivad seal ka need, kes varuvad ravimteede koostisosi – näiteks pohlalehti ja rahvasuus kasekäsnaks nimetatud musta pässikut.

Urvad on juba välja veninud

Raplamaa Velise metsaomanikult Kalev Tihkanilt küsisin kuuseokaste varisemise aega, kuna teadsin, et ta varasematel aastatel on seda jälginud. Massilist okaste langetamist oli ta märganud kuuvahetuse paiku. Meil Rapla külje all ja Lõuna-Eestiski märgati seda Eesti sünnipäeval ehk umbes nädal varem kui tavaliselt.

Kui rahvasuus levinud ütlust järgida, peaks okaste varisemisest minema veel 40 päeva, enne kui lumi läinud. Meie kandis on see vahemik lühem, pigem 30–35 päeva kandis.

„Mina märkasin, et eriti lepaurvad, aga ka sarapuuurvad olid juba veebruari lõpus nii-öelda välja veninud. Oleks soojad ilmad jätkunud, oleks kindlasti juba tolmlemine käinud,” rääkis Kalev Tihkan. Sellist urbade seisu peab ta pigem varajaseks: „Märtsikuusse sobiks see justnagu rohkem kui veebruari.”

Kevademärk on ta sõnul tavaliselt ka tihaste eriline elevus, aga seda pole Kalev Tihkan seni veel oma Kesk-Eestisse jäävas metsas märganud.

Vaher annab mahla

„Musträhn on muutunud häälekaks – just nüüd viimasel nädalal,” rääkis oma kevademärkidest Raplamaa-Harjumaa piiril tegutsev metsaomanik Taavi Ehrpais.

Vahtramahla hakkas ta koguma juba veebruari sulailmadega. „Siis, kui veebruari keskel oli soojem nädal, jooksis mahl väga hästi. Vahtramahla ei tule niisugustes kogustes nagu kasemahla, aga mina võtan seda kuuelt puult. Üldse kokku olen seda siiani saanud paarkümmend liitrit.”

Kui läheb külmemaks, tuleb mahlavõtuga paus, kuid soojemate ilmadega mahlajooks jätkub. Seda, et esimesed liitrid kogunesid nii vara, Taavi Ehrpais erakordseks ei pea – tavaliselt on ikka veebruaris mõni sulailmaga nädal, mil vahtral mahl liikuma hakkab.

Kevademärgiks võiks lugeda ka seda, kui metsaomanik metsa istutamisele mõtleb. „Tegin istutajatega kokkuleppeid. Nemad küsivad, millal siis algab, aga seda ütelda ei saa. Eelmisel aastal algas 10. aprilli paiku, üle-eelmisel 3. aprillil ja on olnud aastaid, kus istutada saab alles aprilli teises pooles. Üldine reegel on, et mida varem, seda parem,” ütles Taavi Ehrpais.

Näsiniin õitseb

Pärnumaa metsaomanik Tiit Kosenkranius tunnistas, et tema tähelepanu on kulunud põhiliselt masinaehitusele – Usewoodi väiketraktoreid (harvester, kokkuvedaja ja kombimasinad) pannakse nüüd kokku Eestis. „Eks üks ja teine võtab vahtramahla ja näsiniin hakkab õitsema,” ütles ta kevademärkide kohta üldisemalt. (Näsiniine õitsemist Jõgevamaal on märkinud vaatlejad Laine ja Vello Keppart oma veebruari lõpu ja märtsi alguse ülevaates looduskalender.ee-s.)

