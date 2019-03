Vineerkaantega märkmikest tuhandete mööblikomplektideni

Tootlikkus peab kasvama

„Oleme tehnoloogiat järjepidevalt uuendanud, see on ainuke viis, kuidas tootlikkust suurendada, aga praegu me väga aktiivselt seadmeid juurde ei otsi. Lisada saame ehk robotiseerimise lahendusi. Enamik seadmepargist on arvuti teel juhitav, aga inimene ei kao kuhugi, tema peab roboti tööd koordineerima ja kvaliteedi tagamisel on inimene ikkagi veel asendamatu. Suund on selline, et töö täpsuse ja kiiruse annavad seadmed, aga inimene vastutab terviku eest,” on Grünberg veendunud. Tamm lisab, et väga tähtis on, kui maksimaalselt ettevõtte juhid suudavad tehnoloogia ja inimeste potentsiaali ära kasutada.