Unustatud rahvamaja kannab Vabadussõja hõngu

Maja ehitati annetuste ja laenude toel kaks aastat, see avati 3. veebruaril 1929. Rahvamaja tegutses ligi 60 aastat, selles töötas aastaid ka Narva teater, mis kolis Paidesse sõjasündmuste tõttu. Hoones lõpetati kultuuritegevus siis, kui 1987. aastal valmis uus ja uhke, tänase nimega Paide muusika- ja teatrimaja.

Keeruline ehitamisaeg

Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts selgitab, et Paide vana rahvamaja on kui mitte kogu Eesti riigi, siis vähemalt Paide linna üks olulisemaid objekte. „Seda sel just põhjusel, et tegemist on Vabadussõja mälestuseks pühendatud mälestusmärk-hoonega,” täpsustab ta.

„20. sajandi alguseks oli Paides kujunenud selline olukord, et siinsetel Eesti seltsidel ei olnud kooskäimiseks suurt seltsimaja. Leiti, et pärast Vabadussõja lõppu oleks mälestuseks paslik teha mitte kivist mälestusmärki, vaid hoopis rahvamaja,” jätkab ta. „Rahvamaja hooneks sai kurikuulus Pikaküla mõis. Kurikuulus sel põhjusel, sest tegemist oli endise mõisahoonega, täpsemalt härrastemajaga, mis pidi palkidest lahti võetama, Paidesse toodama ja uue haiglahoonena püsti pandama. Nii plaanis seda kohalik maavalitsus. Ootamatult leiti, et sellest saab hoopis kingitus Järvamaa rahvale Vabadussõjas langenute mälestuseks rahvamaja näol.”

Mülts teab öelda, et juba rahvamaja püstitamise aegu tuli välja järvakate vargamäelik teguviis. „Ega teised omavalitsused üle Järvamaa ei olnud rumalad. Nemad nägid, et Paide linn ehitab endale rahvamaja ega toetanud projekti,” kirjeldab ta. „Kogu rahvamaja ehitusprotsess pani maja juhtkonna küsimuse ette, kust leida vajalikku raha. Äärepealt oleks kogu asi võinud pankrotti minna.”

Kui maja püsitati, siis tolleaegne Järvamaa praost Christoph Wilhelm Beermann leidis, et see ongi väga õige viis Vabadussõja mälestamiseks, sest kõik majas toimuvad sündmused ja peod, kõik inimesed, kes uksest sisse astuvad, mälestavad nõnda meie Vabadussõja lugu. „Tegemist on väga hea näitega, kuidas juba ennesõjaaegses Eestis põlistati Vabadussõja mälestust aktiivse tegevuse ja osaluse kaudu, mitte vaid mälestushetkega kalmistul.”

Ülemisel pildil rahvamaja avamine aastal 1929, alumisel sama maja veebruaris 1990. FOTO: Muuseumi Kogu

Paide − Eestimaa Pariis

Paide rahvamaja hiilgeaeg jääb Ründo Mültsi sõnul 1930. aastasse, mil seal tegutses mitu kuulsat kultuuritegelast, kelle loometegevus väljendus sisutiheda programmina. „Operetid, suured näitemängud, kunstinäitused Paide ja kogu Eesti tasemel,” loetleb ta. „Tänu rahvamajas toimuvale on nimetatud ennesõjaaegset Paidet ka Eestimaa Pariisiks.”

Teine tähtis periood Paide vana rahvamaja eluloos oli 1940. aastate lõpp ja 1950ndate algus, mil seal tegutses kutseline teater. „Narva linn oli teatavasti puruks pommitatud ja Narva teater kolis Paidesse,” selgitab Mülts.

Tegemist on suure puidust hoonega ja Ründo Mültsi sõnul on omamoodi ime, et vana rahvamaja on endiselt alles. Rahvamaja elas üle maailmasõja aastad, samuti Eesti taasiseseisvumise. Ründo Mülts räägib, et 1980ndate lõpul sai Paide endale uue kultuuritempli. Vanast rahvamajast koliti kogu kultuuritegevus minema ja hoone jäi paremaid aegu ootama. Üsna kehvas seisukorras ootama.