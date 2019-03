Karjakasvatajatel on kevadel kiire

Karja suurus muutub praegu lausa minutitega – intervjuu ajal näeb ilmavalgust järjekordne vasikas. Enamasti saavad veised poegimisega ise hakkama, kuid silm tuleb ikkagi peal hoida. On tavapärane, et Tiina või Ivo öösel üles ärgates kohe telefoni haaravad, et valvesüsteemi kaudu vaadata, ega keegi laudas abi ei vaja. „Eriti esmapoegijaid tuleb jälgida tähelepanelikult. Seda enam, et vasikas on lihaveisekasvatuses ainuke tulukoht,” selgitab Tiina. „Veterinaari abi läheb siiski õnneks harva vaja.”

Kiire aeg kestab kaks kuud ja sündima peaks 50 vasikat. Suve veedavad Kersti ja teised vasikad koos emadega karjamaal. „Loodetavasti tuleb palju tüdrukuid. Lehmikud jätame endale, pullid lähevad müüki kas tõuloomadena või lihaks,” selgitab Tiina. Kui vähegi võimalik, üritavad nad lehmikud ja paremad pullid müüa tõuloomadeks, sest hinnavõit on suur. Hilissügisel lehmikut müües ei ole väga palju tema peale kulutatud ja hea tõulehmiku eest saab 1300–1500 eurot. Aga kui ei õnnestu müüa tõuloomaks, peetakse loom ületalve ja suvel karjamaal, müüakse 1,5aastaselt ja saadakse 900–1000 eurot.

Sõbralikud angused

Kari koosneb puhtatõulistest aberdiini-anguse tõugu lihaveistest, sellest ka ettevõtte nimi – Vilsi Angus. Seda tõugu lihaveised on Eestis levinud, see on kõige kasvatatum tõug ja sobib hästi rohumaaveisena pidamiseks. Ivo ütleb, et tõul on mitu eelist – näiteks saavad nad teist tõugu veistest varem suguküpseks. „Kui paljusid teist tõugu veiseid peab kaks aastat kasvatama, enne kui paaritada saab, siis angustel on veidi üle aastaselt juba vajalik kaal käes ja nad saab lasta pulliga karjamaale. Võit võrreldes teistega on 9–10 kuud.”

Anguse tõugu lihaveis ei ole suur ja ta on hästi vähenõudlik. Nad on uudishimulikud ja sõbralikud. „Kui õues askeldada, näiteks vasikatele kõrvamärke panna, siis kogu ülejäänud seltskond tuleb uudistama, mis toimub. Nad ei jookse inimese eest ära ega karda teda. See on väga oluline, sest nõnda on nendega lihtne toimetada,” räägib Tiina.

„Nad on ideaalsed rohumaaveised, ei vaja lisasöötmist, vaid saavad healt karjamaalt kõik ise kätte. Tuleb vaid jälgida, et neil karjamaal ikka süüa oleks. Samas kui rohi otsa saab, on nad nii targad, et kogunevad karjamaa värava juurde ja nõuavad valjul häälel järgmisele karjamaale laskmist. Seda tõugu loomad saavad hästi hakkama rasketes oludes, näiteks Kasahstanis, USA keskosas, kus on karmid talved ja põuased suved. Ka Austraalias ja Uus-Meremaal on see kõige populaarsem tõug just vastupidavuse tõttu.”

Esimene kogemus loomadega