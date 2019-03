Liblikniiduk, mis lausa paitab maapinda

Sellisel moel konstrueeritud seade on eriti sobilik kallakul asuvatel põldudel või pehmel pinnasel, kuid ka seal, kus on palju kive. Lisaks kuulub niiduki standardomaduste hulka mugav sõltumatu tõstesüsteem, mis tõstab ja langetab iga niidukit eraldi. See on vajalik omadus kiilude niitmisel.