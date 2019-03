Tänavusel aastal on karta kuuse-kooreüraskite kahju suurenemist

Omanikul tasub praegu metsale pilk peale visata ja kui kuivanud kuuski on rohkelt, on lähinädalail täpselt õige aeg üritada üraskite levikule piiri panna. Kui aga näete vaid mõnda üksikut kuivanud kuuske, võib olukorda jälgima jääda, sest vahel vaibub üraskipuhang ise.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap ütleb, et kuuse-kooreürask on levinud üle Eesti, aga kõige enam on seni kahjustusi põhjustanud Rapla-, Järva- ja Lääne-Virumaal. Seal, kus kuuski palju, on rohkem kahjustusi ka mõnes Viljandi-, Võru- ja Tartumaa metsas.

Kindel ohu märk, et kuuse-kooreürask on end metsas sisse seadmas, ongi kuivama hakkavad kuused. Kuivamist võib põhjustada ka mõni muu putukas, kuid kõige sagedamini on siiski pahategijaks kuuse-kooreürask.

Alusta tõrjet

Hästi sobib kuuse-kooreüraskile mets, kus kuuski hõredamalt, näiteks kus tublisti harvendusraiet tehtud ja selle käigus masinatega juurtele ja allesjäänud puude tüvedele liiga tehtud. Esimesed viis aastat pärast harvendusraiet on mets ka tormihell, kuni tihedalt koos kasvama harjunud puud uute oludega harjuvad. Kui tugev tuul seal puu ümber lükkab, on see kooreüraskile hea toitumispaik.

Kuna eelmine aasta oli kuuse-kooreüraskile väga soodne, tuleb metsaomanikel kevadist üraskitõrjet tõsiselt võtta. Edukaks üraskitõrjeks on aega vaid mõni nädal, tööga hilinemisel jääb tulemus kesiseks ja kahjustus võib laieneda.

Paraku pole Õunapi sõnul kuuse-kooreüraski tõrjeks midagi uut viimasel ajal leitud. „Peamine on ikka värskelt asustatud puude õigeaegne avastamine, ülestöötamine ja väljavedu, samuti püünispuude kasutamine,” sõnab ta.

Üraski levimiskohas langetatakse puud, mis üraskid enda peale meelitavad, ja siis mõne nädala pärast viiakse need palgid metsast välja. „Püünispuud, samuti üraskite poolt värskelt asustatud puud tuleb kindlasti metsast välja vedada. Muidu on nii, et laseme puud maha, üraskid arenevad seal, tulevad välja ja lähevad elusate puude kallale. Nii soodustame nende levikut,” seletab Õunap.

Kuuse-kooreürask jõuab soodsal aastal Eestis ilmale tuua kaks põlvkonda järglasi. FOTO: Pest And Diseases Image Library, Bugwood.org.

Kui aga ei taha kasvavas metsas puid maha võtma hakata, võib ka mujalt sinna putukapüüniseks kuusepalgid tuua, aga kindlasti tuleb arvestada, et pärast maa sulamist pääseks sinna ligi ja mais või juuni algul, kui üraskid on need puud asustanud, saaks palgid metsast välja vedada.

„Samas lihtsalt püünispuude metsast väljaveost ei piisa, nendel tuleb üraskid hävitada,” rõhutab Õunap. „Vanasti värskelt asustatud puud ja püünispuud kooriti ja koored maeti maha või põletati. Hiljem soovitati need puud vedada saeveskisse ja seal kiiresti saagida – siis üraskid hukkuvad. Probleem selles, et iga saeveski sellist materjali vastu võtta ei tarvitse.”