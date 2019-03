Kas puidust kõrghoone paneks eestlased puitu väärindama?

Puitarhitektuurile spetsialiseerunud arhitekt on Sille Pihlak märgib, et viimati ehitati puidust linnaruumi Eestis 1930ndatel.

Pihlak on veendunud, et Eesti puitehitised ja nendes olev teadus pääseb õitsema alles siis, kui Eestisse ehitatakse esimene puidust kõrghoone. See aga tähendab, et välja on töötatud vastavad tehnoloogiad ja neid katsetatud ka ehitises. Samuti ei saa taoline hoone olema odavate killast.